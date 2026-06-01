Ovako su ih pravile naše bake: Tajna savršeno sočnih punjenih paprika i gustog sosa

Punjene paprike su jedno od onih jela koje odmah vraća osjećaj domaće kuhinje i mirisa koji se širi cijelom kućom dok se lagano krčkaju na šporetu.
Jednostavni sastojci pretvaraju se u bogat i zasitan obrok, a tajna dobrog ukusa krije se u pravilno začinjenom filu i sosu koji se polako zgušnjava tokom kuvanja.
Ovo je klasičan recept koji se prenosi generacijama i uvek ostaje omiljen na porodičnom stolu.
10 srednjih paprika
500 grama miješanog mljevenog mesa
50 grama riže
1 veća glavica crnog luka
2 čena bijelog luka
so i biber po ukusu
aleva paprika
kašičica suvog biljnog začina
ulje
za sos:
1 kašika brašna
1 kašika aleve paprike
500 mililitara domaćeg soka od paradajza
Crni luk sitno iseckajte i kratko propržite dok ne postane staklast. Dodajte meso, koje ćete lagano rastresti varjačom, zatim rižu i začine. Smjesa treba da ostane sočna - ne prepržena, ne suva. Upravo ta sočnost kasnije pravi razliku.
Paprike punite do tri četvrtine, jer riža tokom kuvanja nabubri. Ređajte uspravno u šerpu, jedna uz drugu.
Laganu zapršku od brašna i aleve paprike razredite paradajzom i vodom, pa prelijte preko paprika. Tečnost treba da ih gotovo u potpunosti prekrije. Kuvajte na tihoj temperaturi, najmanje sat vremena, bez miješanja, samo povremeno protresite šerpu, prenosi Ona
Kako kuvanje odmiče, sos postaje gušći, a paprike mekše, dok se ukusi spajaju u ono prepoznatljivo domaće jelo koje se pamti.
Punjene paprike su spremne za konzumaciju.
