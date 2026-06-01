Ovako su ih pravile naše bake: Tajna savršeno sočnih punjenih paprika i gustog sosa

01.06.2026 07:27

Punjene paprike su jedno od onih jela koje odmah vraća osjećaj domaće kuhinje i mirisa koji se širi cijelom kućom dok se lagano krčkaju na šporetu.

Jednostavni sastojci pretvaraju se u bogat i zasitan obrok, a tajna dobrog ukusa krije se u pravilno začinjenom filu i sosu koji se polako zgušnjava tokom kuvanja.

Ovo je klasičan recept koji se prenosi generacijama i uvek ostaje omiljen na porodičnom stolu.

Sastojci za punjene paprike:

10 srednjih paprika

500 grama miješanog mljevenog mesa

50 grama riže

1 veća glavica crnog luka

2 čena bijelog luka

so i biber po ukusu

aleva paprika

kašičica suvog biljnog začina

ulje

za sos:

1 kašika brašna

1 kašika aleve paprike

500 mililitara domaćeg soka od paradajza

Priprema punjenih paprika:

Crni luk sitno iseckajte i kratko propržite dok ne postane staklast. Dodajte meso, koje ćete lagano rastresti varjačom, zatim rižu i začine. Smjesa treba da ostane sočna - ne prepržena, ne suva. Upravo ta sočnost kasnije pravi razliku.

Paprike punite do tri četvrtine, jer riža tokom kuvanja nabubri. Ređajte uspravno u šerpu, jedna uz drugu.

Laganu zapršku od brašna i aleve paprike razredite paradajzom i vodom, pa prelijte preko paprika. Tečnost treba da ih gotovo u potpunosti prekrije. Kuvajte na tihoj temperaturi, najmanje sat vremena, bez miješanja, samo povremeno protresite šerpu, prenosi Ona

Kako kuvanje odmiče, sos postaje gušći, a paprike mekše, dok se ukusi spajaju u ono prepoznatljivo domaće jelo koje se pamti.

Punjene paprike su spremne za konzumaciju.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

