Dodik unuci čestitao punoljetstvo: Ponosan sam na tebe više nego što riječi mogu opisati

01.06.2026 07:02

Додикова унука прославила пунољетство
Foto: Iks/Milorad Dodik

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik čestitao je punoljetstvo unuci Isidori i podijelio fotografiju na Iksu.

"Unuke imaju poseban dar, pretvaraju i obične trenutke u nezaboravne uspomene, a ovo nije običan trenutak, danas slavimo punoljetstvo naše unuke Isidore. Svaki trenutak s njom je priča koja vrijedi da bude zapisana. Želim joj svu sreću ovog svijeta. Želim joj da bude ponosna na svoje nasljednike, kao što sam ja ponosan na nju. Ponosan sam na tebe više nego što riječi mogu opisati", napisao je Dodik.

