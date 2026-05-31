Kakva nas (pred)izborna atmosfera očekuje

CIK je utvrdila da 67 političkih subjekata ispunjava uslove za učešće na izborima. Prijave 10 stranaka vraćene su na ispravku nepravilnosti. Ogroman broj koji teško da odražava strukturu biračkog tijela.

„To više govori o stepenu politikanstva i onih nepolitičkih uticaja na koje smo već navikli iz prethodnih izbora, a ne odnose se zapravo na nadmetanje u ključnim političkim platformama i političkim stajalištima već jednu računicu koju - kako što iz konteksta, što iz koalicionog potencijala - crpi taj ogroman broj političkih partija. Realno bi bilo da je taj broj mnogo manji, ali da su profilisanije njihove političke ideološke orijentacije“, rekao je politikolog Đorđe Vuković.

Da je ovaj broj partija, od kojih se realno očekuje trećina da će postići nešto, prikaz visokog nivoa politikanstva, saglasan je i politikolog Vlade Simović. Ogleda se, kaže, i u načinu govora.

„Savremene kampanje u proteklih 15-20 godina, kako i ovdje tako i u svijetu, su primarno personalizovane, vrlo često podsjećaju na rijaliti šouove i programe, gdje se uglavnom priča lično protiv protivnika, a mnogo manje o političko ideološkim kategorijama, što vrlo često dovodi do jedne doze degutantnosti, razočarenja birača na političku scenu pa to onda utiče primarno i na izlaznost. Kada se biračima ogadi praktično izborni proces, vrlo često onda izlaznost bude manja“, rekao je politikolog, Vlade Simović.

Očekuje se da će polovina stanovništva iskoristiti pravo da bira. Još ima vremena za dešavanja koja bi mobilisala mase na veću izlaznost. Ono što jeste promjena u odnosu na prethodne godine se ogleda u geopolitičkim prilikama koje, takoreći, idu u korist Republici Srpskoj.

„To neće potrajati dugo, i mislim da su toga svjesni i oni najodgovorniji u našoj politici, što će zahtijevati da se u nekom narednom periodu vodi zaista odgovorna nacionalna politika. Ona će zahtijevati sve kapacitete srpskog naroda u Republici Srpskoj i zato bi bilo katastrofalno da se dnevnopolitičko valjanje u blatu u izbornoj kampanji pretvori u dodatno urušavanje tog našeg skromnog, ali kakvog takvog jedinog kojeg imamo, političkog potencijala već da iz njega izađemo jači“, rekao je politikolog Vuković.

Treba biti u interesu svih, dodaje Vuković, da oktobarski izbori razviju demokratski potencijal Srpske i da održe njenu nacionalnu geopolitičku stabilnost.