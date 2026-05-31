Šestočlanoj porodici poginulog borca uručeni ključevi stana

Šestočlanoj porodici poginulog borca Ljubisava Gligorića večeras su na Han Pijesku uručeni ključevi stana čime je u ovoj lokalnoj zajednici okončan proces stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida od prve do četvrte kategorije.

Ključeve su uručili ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić i načelnik opštine Han Pijesak Slobodan Đurić.

Ostojić je rekao novinarima da je kćerka poginulog borca Slađana Rudović dobila i zaposlenje u novoizgrađenom domu za stara lica, čime je, kako je naveo, riješeno još jedno važno pitanje za ovu porodicu.

"Ovo je posebno značajno jer je riječ o višečlanoj porodici sa troje djece. Nadamo se da ćemo na ovaj način zadržati stanovništvo, podsticati natalitet i pomagati onima koji su dali najviše za Republiku Srpsku, a to su porodice poginulih boraca, ratni vojni invalidi i borci", poručio je Ostojić.

On je napomenuo da je ovo peta stambena jedinica dodijeljena u posljednja dva dana, piše Srna.

"Bili smo u Višegradu gdje su dodijeljene tri stambene jedinice, zatim u Gacku jedna, a danas i na Han Pijesku porodici poginulog borca", rekao je Ostojić.

On je naveo da je na Han Pijesku do 2019. godine, odnosno do posljednjeg javnog poziva, stambeno zbrinuto 19 porodica, od kojih je 11 dobilo stambene jedinice, a osam nepovratna novčana sredstva.

"Ostalo nam je ovo jedno stambeno pitanje koje smo sada uspješno riješili. Stan od 55 metara kvadratnih koštao je nešto više od 60.000 KM. Ministarstvo je učestvovalo sa 45.500 KM, a ostatak sredstava obezbijedila je lokalna samouprava", istakao je Ostojić.

Zahvalio je načelniku opštine i lokalnoj zajednici za saradnju, naglasivši da bez zajedničkog rada sa Vladom Republike Srpske ovakviprojektine bi mogli biti uspješno realizovani.

Načelnik Đurić rekao je da je ovo veliki dan za ovu lokalnu zajednicu jer je riješeno stambeno pitanje još jedne porodice poginulog borca.

"Iako je prošlo mnogo godina, sigurno je da će ovoj porodici značiti da konačno ima svoj mir i krov nad glavom", rekao je Đurić.

Kćerka poginulog borca Slađana Rudović zahvalila je Vladi Republike Srpske i opštini za pomoć u rješavanju stambenog pitanja i zaposlenja.