U BiH nema Panini sličica, a popunjeni albumi se prodaju i za 1.000 KM

Nekada je bilo dovoljno imati nekoliko maraka u džepu, otrčati do obližnjeg kioska i kupiti paketić Panini sličica. Miris tek otvorenog pakovanja, pažljivo lijepljenje u album i ono nezaobilazno pitanje među d‌jecom - "imaš li duplu?" - bili su dio d‌jetinjstva generacija koje su odrastale uz velika fudbalska takmičenja.

Danas je situacija potpuno drugačija. U Bosni i Hercegovini gotovo da nema Panini albuma ni sličica, a ono malo što se pojavilo na tržištu nestalo je u rekordnom roku. Problem nije samo lokalni.

Nestašica vlada širom svijeta jer italijanski proizvođač sličica Panini iz Modene nije na vrijeme započeo proizvodnju, a količine koje su puštene na tržište nisu dovoljne da zadovolje ogromnu potražnju.

U Sarajevu su mnogi već uspjeli kupiti albume i organizovati razmjene sličica po kafićima, tržnim centrima, školskim dvorištima i društvenim mrežama.

Nekome zabava, drugima prilika za zaradu

Dok jedni pokušavaju pronaći igrača koji im nedostaje za popunjavanje posljednje stranice, drugi su u nestašici vid‌jeli priliku za ozbiljnu zaradu.

Tako je potraga za sličicama, koja je nekada bila simbol bezbrižnog d‌jetinjstva, danas postala i mali biznis. Već se prodaju potpuno popunjeni albumi po cijenama i do 1.000 KM, dok pojedine rijetke sličice fudbalera dostižu vrijednost od nekoliko stotina maraka.

Na platformama za internetske oglase se već pojavljuju ovakvi oglasi. Sličica Edina Džeke košta 100 KM.

Najskuplja među njima trenutno je sličica Kristijana Ronalda koja se nudi za čak 150 KM. Lionel Mesi dostiže cijenu do 100 KM.

Prazni albumi prodaju se po cijeni od 50 KM i više.

Ironija je još veća kada se zna da album košta svega osam maraka, a jedan paketić sličica 2,5 KM. Album se na početku uz dva pakovanja sličica dobijao i gratis.

Međutim, zbog nestašice i velike potražnje, mnogi kupuju desetke ili čak stotine paketića od‌jednom, ne kako bi uživali u skupljanju, nego kako bi kasnije preprodavali ono što je najtraženije.

Ljubiteljima fudbala oduzeto i ono malo radosti

No sličice ne skupljaju samo d‌jeca. Skupljaju svi ljubitelji fudbala, mladi, stariji, žene, pa čak i oni koji ne prate fudbal.

- Otkako je počela prodaja Panini albuma za Svjetsko prvenstvo u fudbalu, nisam uspio kupiti album, niti sličice. Tražio sam svaki dan. Odgovor je uvijek isti: nema. Juče sam obišao 12 kioska u Sarajevu i naravno da nisam našao. Na mnogima je stavljen natpis "nemamo sličice". Neki dan mi je jedna prodavačica u kiosku rekla "Dođi suta, dobićemo dva albuma". Rekao sam joj da je najbolje da kampiram, da postavim šator. Zamislite šta su dva albuma za jedno veliko naselje u Sarajevu. Ipak, znam da nije do prodavačica. Samo mi je krivo što izgleda da neću ni kupiti, a kamoli popuniti album prije početka Svjetskog prvenstva u fudbalu koje počinje za deset dana - kaže naš čitatelj, 40-godišnji ljubitelj fudbala koji je sličice skupljao cijeli život.

Panini album za Svjetsko prvenstvo 2026. rekordan je po veličini i sadrži 980 samoljepljivih sličica na 112 stranica. Ukupno 48 reprezentacija s pripadajućim timskim grbovima i sličicama igrača. Mnogi kolekcionari već na početku su najavili da će ovo biti najskuplje i najteže popunjavanje albuma do sada.

(Faktor.ba)