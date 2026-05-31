Najmanje 46 osoba poginulo u eksploziji u Mjanmaru

Najmanje 46 osoba, uključujući šestoro d‌jece, poginulo je danas u eksploziji u zgradi na sjeveroistoku Mjanmara, a najmanje 74 su povređene, saopštili su spasioci.

Oni su naveli za AP da se eksplozija dogodila u selu Kaungtup, na području koje se nalazi oko tri kilometra južno od granice sa Kinom, a koje je pod kontrolom Nacionalnooslobodilačke armije TNLA, etničke oružane grupe koja se upušta u sporadične borbe protiv centralne vlade Mjanmara.

Jedan spasilac je rekao da je više od 100 kuća u blizini mjesta eksplozije oštećeno.

Lokalni mediji su objavili da se, prema preliminarnim istragama, eksplozija dogodila na mjestu gd‌je su bile skladištene velike količine eksploziva koji se koristi za rudarske operacije.

TNLA je potpisala primirje sa vojskom Mjanmara nakon pregovora uz posredovanje Kine u oktobru prošle godine, ali odnosi ostaju napeti.