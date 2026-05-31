Logo
Large banner

Najmanje 46 osoba poginulo u eksploziji u Mjanmaru

31.05.2026 18:40

Komentari:

0
Најмање 46 особа погинуло у експлозији у Мјанмару
Foto: Printscreen/X

Najmanje 46 osoba, uključujući šestoro d‌jece, poginulo je danas u eksploziji u zgradi na sjeveroistoku Mjanmara, a najmanje 74 su povređene, saopštili su spasioci.

Oni su naveli za AP da se eksplozija dogodila u selu Kaungtup, na području koje se nalazi oko tri kilometra južno od granice sa Kinom, a koje je pod kontrolom Nacionalnooslobodilačke armije TNLA, etničke oružane grupe koja se upušta u sporadične borbe protiv centralne vlade Mjanmara.

Jedan spasilac je rekao da je više od 100 kuća u blizini mjesta eksplozije oštećeno.

Lokalni mediji su objavili da se, prema preliminarnim istragama, eksplozija dogodila na mjestu gd‌je su bile skladištene velike količine eksploziva koji se koristi za rudarske operacije.

TNLA je potpisala primirje sa vojskom Mjanmara nakon pregovora uz posredovanje Kine u oktobru prošle godine, ali odnosi ostaju napeti.

Podijeli:

Tagovi :

Mjanmar

Eksplozija

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Не тако брзо: Трамп је вратио споразум

Svijet

Ne tako brzo: Tramp je vratio sporazum

2 h

0
Предсједник Русије Владимр Путин.

Svijet

Njemački privrednici ne odustaju od Rusije

4 h

0
Fontana Di Trevi Italija skandal kupala se u fontani

Svijet

Turistkinja se okupala u kulturno-istorijskom spomeniku: Zaplivala u rimskoj Fontani di Trevi

4 h

0
Радници Црвеног крста носе тијело особе која је умрла од еболе у ​​ковчег у здравственом центру у Рвампари, Конго, у сриједу, 20. маја 2026. године.

Svijet

Oglasila se SZO o stanju pacijenata zaraženih ebolom

4 h

0

  • Najnovije

20

14

Srušio se mali avion, pilot preživio

19

59

Košarac: Da je Bakiru stalo do građana, ne bi tražio da ih informišu ambasadori drugih država

19

53

PK „Olimp“ okupio regionalni plivački krem

19

50

Kakva nas (pred)izborna atmosfera očekuje

19

35

Srpsko kulturno i istorijsko nasljeđe ugroženo u FBiH

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner