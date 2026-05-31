Turistkinja se okupala u kulturno-istorijskom spomeniku: Zaplivala u rimskoj Fontani di Trevi

Turistkinja je izazvala pažnju prolaznika i zaštitara nakon što je ušla i zaplivala u čuvenoj rimskoj Fontani di Trevi kako bi snimila sadržaj za društvene mreže.

Prema navodima svjedoka, žena je ušla u vodu jednog od najpoznatijih svjetskih spomenika, dok je osoba koja je bila s njom snimala cijeli događaj. Njena namjera bila je kreirati atraktivan video za društvene mreže, ali potez nije prošao nezapaženo.

Nedugo nakon što je ušla u fontanu, reagovali su zaštitari koji su joj prišli i naredili da izađe iz vode. Nakon kraće intervencije, turistkinja je izvedena iz fontane pred brojnim turistima koji su se u tom trenutku nalazili na popularnoj rimskoj lokaciji.

Snimak incidenta ubrzo se proširio društvenim mrežama i izazvao brojne reakcije korisnika. Dok su pojedini događaj okarakterisali kao bezazlenu potragu za pažnjom na internetu, drugi su kritikovali nepoštivanje kulturno-istorijskog naslijeđa, prenosi Rai

Fontana di Trevi jedna je od najpoznatijih turističkih atrakcija u Italiji i svake godine privlači milione posjetilaca iz cijelog svijeta. Ulazak u fontanu strogo je zabranjen, a prekršioci mogu biti kažnjeni novčanim kaznama.

Vlasti u Rimu posljednjih godina pojačale su mjere zaštite kulturnih spomenika zbog sve češćih incidenata povezanih sa snimanjem sadržaja za društvene mreže i neodgovornim ponašanjem turista.