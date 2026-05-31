Milan Lazarević najbolji kosac na "Ozrenskoj kosidbi"

Milan Lazarević iz Kakmuža kod Petrova osvojio je prvo mjesto na prvoj "Ozrenskoj kosidbi", koju je organizovalo Kulturno-umjetničko društvo "Kakmuž" s ciljem očuvanja tradicije, starih zanata i običaja ozrenskog kraja.

Lazarević je bio najvještiji u nadmetanju za titulu najboljeg kosca na kojem je učestvovalo 10 takmičara sa Ozrena, saopšteno je iz Opštinske uprave Petrovo.

Načelnik opštine Ozren Petković rekao je da manifestacija predstavlja vrijedan povratak u prošlost i mladost većine učesnika.

"Podsjetila nas je na vrijeme kada smo se mnogo više družili, kada je bilo više pjesme, smijeha i razonode, iako su poslovi bili teški i zahtijevali veliki fizički trud", izjavio je Petković, prenosi Srna.

On je zahvalio KUD-u "Kakmuž" za trud koji ulažu u očuvanje tradicije, starih običaja i svega onoga što je nekada bilo prepoznatljivo za Ozren i njegove ljude.

Organizatori su najavili da će "Ozrenska kosidba" biti tradicionalna.

Manifestacija je okupila brojne učesnike i posjetioce, podsjećajući na vremena kada su se poljoprivredni poslovi obavljali ručno, a rad na njivama bio prilika za druženje, pjesmu i zajedništvo.