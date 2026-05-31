Požar kod Jablanice i dalje aktivan, zahvaćeno 14 hektara šume

Šumski požar na području Pisvira kod Jablanice još nije stavljen pod kontrolu, ali trenutno ne ugrožava stanovništvo niti stambene objekte u naselju Slatina, saopšteno je iz Federalne uprave civilne zaštite.

Požar je zahvatio oko 14 hektara uglavnom borove šume, a gašenje otežava nepristupačan teren sa strmim liticama.

U gašenju učestvuju pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Jablanica, dobrovoljnih vatrogasnih društava i helikopter Oružanih snaga BiH.

Helikopter je juče djelovao u dva navrata, od 10.00 do 14.00 časova i od 17.30 do 19.00 časova, i izvršio oko 20 preleta.

Prema informacijama Operativnog centra civilne zaštite Jablanica, požar je i dalje aktivan, ali za sada ne predstavlja opasnost za lokalno stanovništvo i objekte u naselju Slatina, koje se nalazi ispod požarom zahvaćenog područja.