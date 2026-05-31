Uz ovaj jednostavan trik ohladite piće za samo nekoliko minuta

31.05.2026 11:29

Сок
Foto: pexels/Necip Duman

Ako ste zaboravili staviti sok, pivo ili neko drugo piće u frižider, postoji jednostavan način da ga rashladite za svega nekoliko minuta.

Sve što vam je potrebno su led, voda, so i veća posuda ili kanta. U posudu prvo sipajte hladnu vodu, zatim dodajte led, a potom nekoliko kašika soli. So pomaže da se temperatura vode brže spusti, što ubrzava proces hlađenja pića.

Nakon toga dobro promiješajte smjesu i stavite bocu ili limenku u pripremljenu kantu. Već nakon nekoliko minuta piće će biti primjetno hladnije i spremno za posluživanje. Ovaj jednostavan trik posebno je koristan kada vam je potrebno brzo hlađenje bez čekanja da frižider obavi posao.

Пиво

Savjeti

Ohladite pivo za dva minuta uz ovaj genijalan trik

Takođe, osim ove metode, postoji još jedan brz trik koji može dodatno ubrzati hlađenje pića. Boca ili limenka mogu se umotati u mokar papirni ubrus ili krpu, a zatim staviti u zamrzivač na nekoliko minuta. Isparavanje vode i niska temperatura u zamrzivaču zajedno pomažu da se piće brže ohladi nego kada bi samo stajalo unutra.

Važno je samo obratiti pažnju da piće ne ostane predugo u zamrzivaču kako ne bi došlo do zamrzavanja i eventualnog pucanja ambalaže.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

