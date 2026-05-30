Ne možete da spavate zbog vrućine? Ovaj položaj bi mogao da pomogne

Toplotni talasi, koji sa sobom donose i takozvane tropske noći, mogu ozbiljno da poremete kvalitet sna. U takvim uslovima temperatura, prema riječima meteorologa, ne pada ispod 20 stepeni Celzijusa, zbog čega mnogi ljudi teško mogu da zaspi češće se bude i više se znoje.

Jedna studija je pokazala da vrućina generalno negativno utiče na san, ali toplotni talasi mogu da ga znatno više skrate nego drugi topli periodi, piše Hafington post.

Najbolji položaj za spavanje tokom vrućeg vremena

Iako su mnogi savjeti za suočavanje sa vrućim noćima već dobro poznati, postavlja se pitanje koji je položaj tijela najbolji za spavanje tokom ekstremnih vrućina. Konsultantkinja za spavanje Alison Džons rekla je za „Tajms“ da je spavanje na boku vjerovatno najbolji izbor.

„Spavanje na boku izlaže veću površinu tijela vazduhu, što omogućava efikasnije oslobađanje toplote i pomaže u sprječavanju buđenja od toplotnog udara“, objasnila je.

Drugi stručnjaci se slažu. Džejms Lajnhard, stručnjak za položaje spavanja, rekao je za Tomov vodič da najviše toplote gubimo kroz čelo, a odmah za njim slijedi donji dio leđa.

Dodao je da spavanje na leđima može zadržati toplotu.

„Kada ležite na boku, manje vašeg tijela je u kontaktu sa dušekom, pa se toplota oslobađa prirodnije i brže nego kada ležite na leđima“, objasnio je Lajnhard.

Da li je bitno na kojoj strani spavate?

Čini se da je bitna i strana na kojoj spavate. Dr Abhinav Sing, ljekar specijalizovan za medicinu spavanja, rekao je za Fondaciju za san da spavanje na lijevoj strani može pomoći ljudima koji pate od gorušice ili drugih problema sa varenjem noću.

Razlog leži u strukturi želuca. Većina njegovog sadržaja nalazi se na lijevoj strani tijela, pa je želudačnoj kiselini teže da se vrati u jednjak kada osoba leži na lijevoj strani.

Neke studije pokazuju da do 10 procenata ljudi doživljava gastroezofagealnu refluksnu bolest (GERB) noću, što može pogoršati kvalitet sna i dovesti do začaranog kruga lošeg odmora i umora.

