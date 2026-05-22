Zašto telefon ne treba držati pored kreveta dok spavamo?

Mnogima je mobilni telefon posljednja stvar koju pogledaju prije spavanja i prva koju uzmu u ruke čim se probude. Iako nam pomaže da ostanemo u kontaktu sa porodicom i prijateljima, pratimo vijesti ili se zabavimo, stručnjaci upozoravaju da njegovo mjesto nije na noćnom stočiću pored kreveta.

Istraživanja su pokazala da korištenje telefona neposredno prije odlaska na spavanje često dovodi do problema sa snom. Slanje poruka, pregledanje društvenih mreža ili čitanje vijesti predstavljaju dodatnu mentalnu stimulaciju u trenutku kada bi organizam trebalo da se priprema za odmor. Čak i kada samo ležite u krevetu i bezbrižno pregledate fotografije ili kratke video-snimke, mozak ostaje aktivan, što može da oteža uspavljivanje.

Hronika Traktor pregazio muškarca na deponiji, nije mu bilo spasa

Dodatni problem predstavlja osjećaj da morate stalno da budete dostupni. Provjera službene elektronske pošte ili poruka u kasnim večernjim satima kod mnogih ljudi pojačava stres i otežava opuštanje pred san.

Plava svjetlost remeti prirodni ritam spavanja

Stručnjaci za spavanje posebno upozoravaju na plavu svjetlost koju emituju ekrani telefona. Ona može da smanji lučenje melatonina, hormona koji reguliše ciklus spavanja i budnosti. Kada nivo melatonina opadne, uspavljivanje postaje teže, a san plići i manje kvalitetan.

Zbog toga se preporučuje da telefon odložite najmanje sat vremena prije odlaska u krevet. Umjesto gledanja u ekran, bolje je da vrijeme pred spavanje provedete uz knjigu, laganu muziku ili neku drugu opuštajuću aktivnost.

Društvo Uskoro počinje Petrovski post: Ove godine traje više od mjesec dana

Gdje bi telefon trebalo da stoji tokom noći?

Naravno, telefon ima i praktične prednosti. Većina ljudi koristi ga kao budilnik, a može da bude važan i u slučaju hitnih poziva ili poruka tokom noći.

Zato stručnjaci ne smatraju da ga je neophodno iznositi iz spavaće sobe. Dovoljno je da pred spavanje isključite nepotrebna obavještenja ili uključite režim "Ne uznemiravaj", kako vas tokom noći ne bi ometali zvukovi i svjetlost ekrana. Ako telefon koristite kao alarm, najbolje je da stoji malo dalje od kreveta i sa ekranom okrenutim nadole.

(Kurir)