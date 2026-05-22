Logo
Large banner

Hitno upozorenje zbog ebole: Prijeti li epidemija?

Autor:

ATV
22.05.2026 15:31

Komentari:

0
Члан медицинског особља, у заштитној опреми, хода да прими америчког љекара који је био у контакту са људима зараженим еболом у болницу у Прагу, Чешка Република, у четвртак, 21. маја 2026.
Foto: Tanjug/AP/Petr David Josek

Regionalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) za Afriku Mohamed Jakub Džanabi izjavio je danas da bi bilo pogrešno potcijeniti rizik koji predstavlja epidemija ebole.

Džanabi je upozorio da bi samo jedan slučaj mogao da proširi virus ebole van granica Demokratske Republike Kongo i Ugande.

Трешња

Ekonomija

Drastične promjene cijena trešanja na banjalučkoj Tržnici

"Bila bi velika greška potcijeniti situaciju, posebno kada je riječ o virusu soja Bundibugio, za koji nemamo vakcinu", rekao je Džanabi u intervjuu za Rojters u sjedištu SZO u Ženevi.

On je stoga pozvao sve da pomognu jedni drugima kako bi ova situacija bila stavljena pod kontrolu.

Džanabi je naveo i da je epidemija ebole u Kongu privukla relativno malo globalne pažnje u poređenju sa ovomjesečnom epidemijom hantavirusa, koja je pogodila putnike na kruzeru iz 23 zemlje, uključujući velike svjetske sile.

Саша Обрадовић

Košarka

Obradović na izlaznim vratima Zvezde, evo ko bi mogao da ga zamijeni

Prema podacima Ministarstva zdravlja Demokratske Republike Kongo, do sada je registrovano 670 sumnjivih slučajeva zaraze, od kojih je potvrđen 61, dok je prijavljeno 160 smrtnih slučajeva.

Dva potvrđena slučaja registrovana su i u susjednoj Ugandi.

(Tanjug)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

ebola

Ebola virus

zdravlje

virus

Bolest

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Судар камиона и полицијског аутомобила

Hronika

Sudar kamiona i policijskog automobila

2 h

0
Напад на колеџ у Русији

Svijet

Zastrašujuću snimci ukrajinskog napada na koledž - ubijeni tinejdžeri

2 h

0
Човјек држи у рукама лисице за хапшење.

Hronika

Muškarac u Sarajevu uhapšen zbog prijetnji masovnim ubistvima

2 h

0
Преступници би сами могли плаћати трошкове превоза до КПЗ-а

Društvo

Prestupnici bi sami mogli plaćati troškove prevoza do KPZ-a

2 h

0

Više iz rubrike

doručak hrana savjeti zdravlje

Zdravlje

Izbjegavajte ovaj doručak

6 h

0
crna kafa turska kafa vitamin B

Zdravlje

Da li ste znali da kafa sadrži jedan važan vitamin?

9 h

0
око

Zdravlje

Naučnici: Kapi za oči od špinata mogu liječiti sindrom suvog oka

10 h

0
Чинија зрелих трешања стоји на огради балкона са спољашњом позадином.

Zdravlje

Oprez: Ljudi sa ovim zdravstvenim problemima ne bi trebalo da jedu višnje

19 h

0

  • Najnovije

17

46

Objavljene šokantne fotografije zabetoniranog tijela Nešovića

17

40

Poznato kada bi mogla da bude spremna vakcina protiv ebole

17

39

Jadransko more postalo žuto iz zanimljivog razloga

17

32

Bivša misica pronađena mrtva

17

31

Osvježite svoj garderober bez kupovine novih stvari

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner