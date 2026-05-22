Hitno upozorenje zbog ebole: Prijeti li epidemija?

Regionalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) za Afriku Mohamed Jakub Džanabi izjavio je danas da bi bilo pogrešno potcijeniti rizik koji predstavlja epidemija ebole.

Džanabi je upozorio da bi samo jedan slučaj mogao da proširi virus ebole van granica Demokratske Republike Kongo i Ugande.

"Bila bi velika greška potcijeniti situaciju, posebno kada je riječ o virusu soja Bundibugio, za koji nemamo vakcinu", rekao je Džanabi u intervjuu za Rojters u sjedištu SZO u Ženevi.

On je stoga pozvao sve da pomognu jedni drugima kako bi ova situacija bila stavljena pod kontrolu.

Džanabi je naveo i da je epidemija ebole u Kongu privukla relativno malo globalne pažnje u poređenju sa ovomjesečnom epidemijom hantavirusa, koja je pogodila putnike na kruzeru iz 23 zemlje, uključujući velike svjetske sile.

Prema podacima Ministarstva zdravlja Demokratske Republike Kongo, do sada je registrovano 670 sumnjivih slučajeva zaraze, od kojih je potvrđen 61, dok je prijavljeno 160 smrtnih slučajeva.

Dva potvrđena slučaja registrovana su i u susjednoj Ugandi.

(Tanjug)