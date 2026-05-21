Logo
Large banner

Oprez: Ljudi sa ovim zdravstvenim problemima ne bi trebalo da jedu višnje

Autor:

ATV
21.05.2026 22:10

Komentari:

0
Чинија зрелих трешања стоји на огради балкона са спољашњом позадином.
Foto: Nadin Sh/Pexels

Višnje su bogate vitaminima, antioksidansima i vlaknima, pa se smatraju veoma zdravim voćem koje može doprinijeti jačanju imuniteta, boljem varenju i smanjenju upala u organizmu.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da ovo voće nije podjednako dobro za sve ljude i da kod pojedinaca može izazvati neprijatne reakcije ili pogoršati postojeće zdravstvene probleme.

Драган Човић

BiH

Čović: Treći entitet je zvaničan zahtjev 35 godina

Poseban oprez savjetuje se osobama koje imaju osjetljiv digestivni sistem.

Zbog većeg sadržaja prirodnih kiselina i vlakana, višnje kod nekih ljudi mogu izazvati nadutost, gasove, bolove u stomaku ili proliv, naročito ako se konzumiraju u većim količinama. Ljudi koji pate od sindroma iritabilnog crijeva ili drugih hroničnih problema sa varenjem često teže podnose ovo voće.

Iako rijetko, moguće su i alergijske reakcije na višnje. Simptomi mogu uključivati svrab u ustima, osip, oticanje, probleme sa varenjem, pa čak i otežano disanje. Osobe koje imaju alergiju na koštičavo voće ili polen određenih biljaka trebalo bi da budu posebno oprezne.

policija hrvatska

Region

Pokazala srednji prst mužu i svekru pa papreno kažnjena

Stručnjaci upozoravaju i da pretjerivanje sa količinom višanja može izazvati laksativni efekat čak i kod potpuno zdravih osoba. Zbog toga se preporučuje umjerena konzumacija kako bi se izbjegle probavne tegobe i nelagodnost.

Posebna pažnja savjetuje se i kada su u pitanju koštice višanja, koje ne bi trebalo gutati niti žvakati, jer sadrže jedinjenja koja u većim količinama mogu biti štetna za organizam, prenosi Alo.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Voće

zdravlje

višnje

Bolest

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Пјевач Дарко Лазић отишао на Свету Гору

Scena

Bivša vjerenica Darka Lazića posvetila ove riječi pjevaču?

1 h

0
Петер Мађар гестикулира док разговара са медијима у Будимпешти, Мађарска, у понедељак, 13. априла 2026. године, након што је побиједио странку премијера Виктора Орбана на парламентарним изборима у земљи.

Svijet

Mađar najavio zaokret Evrope prema Rusiji

2 h

0
Хрватска уводи доживотни затвор?

Region

Hrvatska uvodi doživotni zatvor?

2 h

0
Сједница ГО СНСД-а

Republika Srpska

Trišić Babić: SNSD najjača politička snaga u Srpskoj, potvrdićemo pobjedu

2 h

2

Više iz rubrike

Симпозијум о аритмијама у Бијељини

Zdravlje

Srpska domaćin Simpozijuma o aritmijama

2 h

0
Маслиново уље у здјелици

Zdravlje

Kardiolog otkrio koje vrste ulja su najbolja za upotrebu

2 h

0
Полно преносиве болести достигле рекордне нивое у Европи

Zdravlje

Polno prenosive bolesti dostigle rekordne nivoe u Evropi

6 h

0
воће бобице трешње дрво

Zdravlje

Zdravstvene blagodati trešanja: Šest razloga zašto ih treba jesti

9 h

0

  • Najnovije

22

56

Potresni detalji istrage: Tijelo Aleksandra Nešovića Baje paljeno prije nego što je zaliveno betonom

22

56

Saobraćajka u Banjaluci: Automobil završio u kanalu

22

49

Dok cijene trešanja divljaju, voćar iz BiH daje svima da ih beru besplatno

22

46

Za ove znakove slijedi najbolji period: Imaće nevjerovatnu sreću u svim poljima

22

43

Užas na auto-putu: Vozači prelazili preko žene, mislili da je torba

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner