Kardiolog otkrio koje vrste ulja su najbolja za upotrebu

Kardiolozi imaju jasan odgovor na pitanje koje muči svaku domaćicu pred šporetom: najbolje ulje za pripremu hrane nije ono koje vam je baka koristila, niti ono koje je trenutno na akciji.

Postoje samo dva ulja koja zaista čuvaju srce, a sva ostala su, u najboljem slučaju, kompromis.

Republika Srpska Cvijanović: Snažan SNSD uvijek je bio garancija stabilne i sigurne Srpske

Tajna nije u tome da izbacite masti, već da znate koju mast zapravo dodate u tiganj.

Decenijama nas ubjeđuju da je hrana bez masti zdrava hrana. Ljekari koji se bave srcem kažu da je to gruba pojednostavljenost.

– Ideja da su sve masti loše predstavlja veliku zabludu – objašnjava dr Patrik Ki, kardiolog iz klinike Vital Heart & Vein. Sastav masnih kiselina odlučuje da li ulje pomaže srcu ili mu odmaže.

Kako ulje uopšte utiče na holesterol

Zasićene masti smanjuju aktivnost receptora u jetri koji čiste LDL, takozvani loš holesterol, iz krvi. Mononezasićene i polinezasićene masti rade suprotno, podstiču te receptore i obaraju nivo LDL-a. Zato izbor ulja nije sitnica iz kuhinje, već odluka koja se vidi na nalazu krvi.

Svijet Majka uhapšena nakon što je u šumi ostavila dvoje djece: Užas u Portugalu

Dr Srihari Naidu, profesor medicine na njujorškom Medicinskom koledžu, ide korak dalje. Pravo ulje, kaže, donosi i omega 3 masne kiseline koje dodatno štite krvne sudove. Njegov savjet zvuči neobično, ali ima smisla: kada jedete u restoranu, pitajte konobara na čemu kuvaju.

Dva ulja koja su kardiolozi izdvojili

Trojica ljekara s kojima je razgovarao portal „Parade“ složila su se oko istog para. Maslinovo i avokadovo ulje jedini su pravi izbor za osobe sa povišenim holesterolom. Razlog je sastav mononezasićenih masti koji obara LDL, podiže HDL i smanjuje oksidaciju koja vodi ka naslagama u arterijama.

Maslinovo ulje: Zlatni standard za srce

Ekstra devičansko maslinovo ulje nije marketinški trik. Dr Naidu naglašava da neprerađena verzija sadrži najveću količinu mononezasićenih masti i čuva polifenole, antioksidanse koji čine pola njegove vrednosti. Rafinisana ulja gube taj sloj zaštite već u fabrici.

Zanimljivosti Ovo je tradicionalni pozdrav na Spasovdan

Jedna kašika maslinovog ulja donosi 120 kalorija, 10 grama nezasićenih i samo 2 grama zasićenih masti. Tu su i vitamini A, D, E i K. Većina ljudi može mirno da popije jednu do dve kašike dnevno, a četiri kašike, kaže Naidu, takođe nisu problem.

Korist se ne završava na srcu. Redovna upotreba povezana je sa manjim rizikom od pojedinih karcinoma i demencije, uključujući Alchajmerovu bolest.

Velika španska studija PREDIMED, objavljena u časopisu „New England Journal of Medicine“, pokazala je da mediteranska ishrana obogaćena ekstra devičanskim maslinovim uljem smanjuje broj kardiovaskularnih događaja.

Tenis Poznato kada Novak Đoković kreće u pohod na Rolan Garos

Avokadovo ulje: Takmičar iz iste lige

Avokadovo ulje ima skoro identičan profil. „Baš kao i maslinovo, avokadovo ulje može sniziti nivo lošeg LDL holesterola, povećati HDL i smanjiti oksidovani LDL“, kaže dr Čeng Han Čen iz Memorijalnog medicinskog centra Saddleback. Kašika sadrži 120 kalorija, 10 grama mononezasićenih i 2 grama zasićenih masti.

Prednost je viša tačka dimljenja, što ga čini boljim za pečenje na jakoj vatri. Dr Čen savetuje jednu do dve kašike dnevno, ali kao zamenu za puter, mast ili margarin, ne kao dodatak svemu što već jedete, prenosi Krstarica.