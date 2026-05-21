Hrvatska uvodi doživotni zatvor?

Hrvatski ministar pravosuđa Damir Habijan najavio je u četvrtak da će predložiti izmjene zakona kako bi se omogućilo uvođenje doživotnog zatvora te da će se pokrenuti postupak protiv dvije šibenske sutkinje zbog neurednog obavljanja dužnosti u slučaju osumnjičenog ubice Kristijana Aleksića.

Habijan je nakon sjednice Vlade RH rekao da će Ministarstvo pravosuđa pred Državnim sudskim vijećem inicirati postupak protiv dvije sutkinje Opštinskog suda u Šibeniku nakon nalaza izvanrednog nadzora povezanog sa slučajem drniškog ubice koji je 2023. prijavljen zbog ilegalnog oružja, a sudski postupak još je u toku, prenosi Jutarnji list pozivajući se na Hinu.

“Temeljem inspekcijskog nadzora nad radom Opštinskog suda u Šibeniku utvrđeno je da su dvije pravosudne radnice, odnosno dvije sutkinje neuredno obavljale svoje dužnosti te da je kod jedne od njih taj spis bez preduzimanja bilo kakve radnje stajao više od šest mjeseci, a kod druge gotovo godinu i sedam mjeseci bez da je bila poduzeta i jedna radnja”, rekao je Habijan.

Dodao je kako će biti formirana radna skupina za izmjene više zakona, u kojoj će učestvovati predstavnici više ministarstava, pravosudnih tijela i akademske zajednice, a nacrt prijedloga očekuje u roku od dvije sedmice. Kao jednu od ključnih izmjena izdvojio je uvođenje instituta doživotnog zatvora.

“Doživotni zatvor je institut koji postoji u većini europskih zemalja. U ovom trenutku u Republici Hrvatskoj imamo dugotrajni zatvor do 40, odnosno 50 godina, međutim nemamo institut doživotnog zatvora”, kazao je Habijan.

Najavio je i redefinisanje instituta zaštitnog nadzora nakon odsluženja kazne, kao i izmjene vezane uz praćenje osoba koje izlaze iz zatvora nakon izdržane kazne za teška kaznena djela.

Nacrt zakonskih izmjena Habijan očekuje za dvije sedmice

“Očekujem da u roku dvije sedmice imamo nacrt prijedloga tih zakona, dakle u najkraćem mogućem roku. Ja ću samo kratko proći nacrt onih instituta i izmjena koje smatram da su bitne, koji će biti u konačnici predmet tih izmjena. Prva stvar se odnosi na institut i uvođenje doživotnih zatora”, rekao je Habijan.

Govoreći o konkretnom slučaju, Habijan je kako kako smatra “šokantnim” da se dvije i po godine u predmetu nije preduzelo ništa, dodavši da Ministarstvo nije zaprimilo zahtjeve šibenskog suda za dodatnim kadrovima ili rasterećenjem.

Ministar je najavio i unapređenje sustava e-Spis kako bi suci imali bolji uvid u ranije postupke protiv okrivljenika te poručio da je cilj spriječiti ponavljanje sličnih slučajeva.

Udruženje hrvatskih sudija (UHS) u srijedu je izrazila sučešće porodici ubijenog drniškog mladića Luke Milovca, Aleksićeve žrtve, i u saopštenju upozorila na nužnost izmjena sustava koji sudijama ne omogućuje cjelokupan uvid u evidenciju ranijih slučajeva okrivljenika.

Opštinski sud u Šibeniku ranije je saopštio da je slučaj protiv Aleksića iz 2023. dugo čekao na red zbog velikog broja zaostataka i manjka sudija, a tužilaštvo je tražilo kaznu od godine dana i takvi su se slučajevi rješavali po redoslijedu dolaska.