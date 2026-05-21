Nema prodaje alkohola: U ova četiri grada je žestini sigurno odzvonilo

Nakon što je Vlada Hrvatske uputila u proceduru Predlog izmjene Zakona o trgovini kojima se uvode stroža pravila za prodaju alkohola i energetskih pića, posebno kada su u pitanju maloljetnici, od 15 gradova četiri sigurno uvode zabranu.

Četiri grada je protiv, dok ostali još nisu doneli konačnu odluku.

Zakonske izmene donose i novu mogućnost za gradove i opštine koji će moći da ograniče prodaju alkohola u večernjim i noćnim satima.

Energetska pića uskoro bi se i službeno našla na popisu proizvoda zabranjenih za maloljetnike. Prema Predlogu izmena Zakona o trgovini, trgovinama bi bila izričito zabranjena prodaja energetskih pića osobama mlađima od 18 godina. Time bi se energetska pića zakonski tretirala slično kao alkohol, cigarete i proizvodi pornografskog sadržaja, čija je prodaja maloljetnicima već zabranjena.

Vlasti grada Splita planiraju da zabrane prodaju alkohola od 21 do šest sati ujutro kako bi se stalo na kraj ispijanju i neredima u starom gradskom jezgru.

Odluka bi se odnosila isključivo na prodaju alkohola na kioscima i trgovinama, ne i na ugostiteljske objekte.

Izgleda da će Split biti primjer i drugim gradovima. Zadar je već najavio da namjerava da ograniči alkohol, a zabranu planira i Makarska, gdje tvrde da su problem postale trgovine i suvenirnice koje prodaju jeftin alkohol u centru grada. Hvar je isto tako mjesto koje sigurno uvodi zabranu, dok Dubrovnik i Zagreb još nisu donijeli odluku, pišu hrvatski mediji.

Gradonačelnik zagreba Tomislav Tomašević rekao je da najprije mora da razgovara sa koalicionim partnerima, nakon što je zakon stupi na snagu.

S druge strane, Šibenik, Rovinj, Sinj i Labin zasad ne planiraju da uvode zabrane. Iz Labina poručuju da već postoji dovoljno zakona koji regulišu prodaju i konzumaciju alkohola, a da su oni mirna destinacija koja još nije imala problem s prekomernom konzumacijom, prenosi Tanjug.