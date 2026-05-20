Stotine građana na protestu zbog ubistva maturanta: "Svi smo se bojali Aleksića"

U Drnišu je večeras održan protest građana povodom ubistva maturanta Luke Milovca sa kojeg je poručeno da je sistem zakazao i da je potrebno izmijeniti Krivični zakon.

Građani su poručili da je ovo okupljanje vapaj zajednice koja pita zašto niko nije reagovao na vrijeme?

Podsjećaju da su godinama živjeli uz ubicu Kristijana Aleksića (50/) od kojeg su strahovali i koji je prijetio svima u gradu.

Građani su naveli da su sa zebnjom govorili da je pitanje vremena kada će se tragedija ponoviti, što se i obistinilo.

Naveli su da iza njihovog okupljanja ne stoje političke stranke ili neko udruženje već građani, roditelji, prijatelji i komšije, prenosi portal "Indeks".

Aleksić je u subotu, 16. maja, ubio devetnaestogodišnjeg dostavljača pice Luku Milovca.

Uhapšen je nakon cjelonoćne policijske potrage i određen mu je jednomjesečni pritvor.

Osumnjičeni već ima pet pravosnažnih presuda, od kojih su dvije objedinjene u kaznu zatvora od 15 godina koju je odslužio za ubistvo d‌jevojke, dok su dvije bile uslovne.

Aleksić je u maju 1994. godine sa 17 uboda nožem usmrtio 22-godišnju d‌jevojku, a u ranijim postupcima pominjani su i njegovi teški psihički problemi.