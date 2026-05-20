Cvijanović objasnila Stanivukoviću šta je diplomatija: To nije vodanje Šmita po Banjaluci

20.05.2026 23:03

потпредсједник СНСД-а Жељка Цвијановић
Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović rekla je da gradonačelnik Banjaluke i lider Pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković nemušto objašnjava svoje druženje sa Kristijanom Šmitom.

"Nije mu kao legitiman, a vodao ga po Banjaluci, jer je to kobajagi diplomatija. Očito nije razumio da onome koga smatra nelegitimnim upravo daje legitimitet time što mu je otvorio vrata Banjaluke", istakla je Cvijanovićeva u objavi na društvenim mrežama.

Ona je navela da je Stanivuković vidio u Šmitu mogućnost da se obračuna sa njegovim političkim protivnicima i time je, kaže, političke procese sveo na mikrosliku, a zanemario makrosliku u kojoj su smješteni Republika Srpska i njena teška borba za opstanak.

"To je nepoznavanje procesa, a ne diplomatija. Uvlači Srbiju u priču, a ne razumije zašto Srbija nešto može, a on ne može", rekla je Cvijanovićeva reagujući na navode Stanivukovića u emisiji Telering u kojima je rekao da se sastajao sa Šmitom jer je to činilo i rukovodstvo Srbije.

Cvijanovićeva je istakla da Stanivuković "priča gluposti o lobistima" i da je usvojio sarajevsku priču.

"Potcjenjuje SAD ako misli da se skidanje sankcija plaća. Pokazao je nesposobnost da povezuje događaje koji su dio jedinstvenog procesa. Zato je "iskulirao" činjenicu da Kristijan Šmit odlazi pod pritiskom. Zato što je pretjerao! I zato što je neko morao ući u bitku koju Draško ne razumije, da bi taj što sad odlazi, pretjerao", rekla je ona.

Dodala je da ukidanje sankcija nije neki prosti ustupak pojedincima, već značajno drugačiji odnos prema Republici Srpskoj i nastojanju da svi narodi imaju isti tretman u okviru BiH.

"To je diplomatija, a ne vodanje Kristijana Šmita po Banjaluci dok se on obračunava sa Republikom Srpskom. Ni o zakonima nije shvatio poentu, a priča o njihovom povlačenju. Priča o diplomatiji o kojoj ništa ne zna", istakla je ona.

Cvijanovićeva je rekla da je upravo Republika Srpska otvorila vrata diplomatiji i ona daje rezultate.

"Da je kadar analizirati, proučio bi zadnjih barem sedam mjeseci. Neću komentarisati ovu nebulozu koju govori o Dejtonskom sporazumu i njegovim aneksima. Zato što ovako priča neznalica, što Draško Stanivuković i jeste. Prepun floskula, bez ikakvog suštinskog znanja, što se najbolje vidi po tome kako odgovara na konkretna pitanja. Zadnji put sam ga komentarisala kad je isijecao moj intervju da bi lažirao moje odgovore. Tad je bio dječak koji se služio prevarantskim trikovima, za koje se, inače, u svijetu odraslih, odgovara. Večeras je pokazao da je samo ambiciozni dječak, prepun naučenih fraza, ali koje ne mogu prekriti ni sakriti deficit znanja", poručila je Cvijanovićeva.

