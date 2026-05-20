Oglasio se Vukanović o sporazumu opozicije: Proglasio pobjedu nad Stanivukovićem

Lider Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović oglasio se nakon što PSS, Narodni front i SDS potpisali sporazum o zajedničkom nastupu na izborima.

On je rekao da "može da proglasi pobjedu", jer Draško Stanivuković neće biti kandidat.

Republika Srpska Dogovoren zajednički nastup opozicije na izborima, ali ne i kandidati

Vukanović je izjavio u Narodnoj skupštini Republike Srpske da će Branko Blanuša biti opozicioni kandidat za predsjednika Republike Srpske, iako takva odluka još nije zvanično potvrđena od strane opozicionih stranaka.

"Mogu danas da proglasim pobjedu jer po svemu sudeći neće Stanivuković biti kandidat za predsjednika Srpske već Branko Blanuša na čemu sam jedini, sa svojim saradnicima, insistirao. Izvojevaćemo pobjedu", istakao je Vukanović.

On je ovu tvrdnju iznio nakon sastanka opozicije na kojem nije prisustvovao, ali je ranije isticao da je u kontaktu sa predstavnicima SDS-a, među kojima su Jovica Radulović i Ljubiša Petrović.

Republika Srpska Šta piše u Nacrtu sporazuma opozicije iz Republike Srpske

Podsjećamo, SDS, Pokret Sigurna Srpska i Narodni front danas su potpisali sporazum o zajedničkom djelovanju, ali pitanje kandidata za inokosne funkcije, predsjednika Republike i srpskog člana Predsjedništva BiH, još nije konačno riješeno.