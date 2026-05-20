Logo
Large banner

Oglasio se Vukanović o sporazumu opozicije: Proglasio pobjedu nad Stanivukovićem

Autor:

ATV
20.05.2026 21:56

Komentari:

1
Небојша Вукановић
Foto: ATV

Lider Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović oglasio se nakon što PSS, Narodni front i SDS potpisali sporazum o zajedničkom nastupu na izborima.

On je rekao da "može da proglasi pobjedu", jer Draško Stanivuković neće biti kandidat.

Блануша, Станивуковић и Тривић

Republika Srpska

Dogovoren zajednički nastup opozicije na izborima, ali ne i kandidati

Vukanović je izjavio u Narodnoj skupštini Republike Srpske da će Branko Blanuša biti opozicioni kandidat za predsjednika Republike Srpske, iako takva odluka još nije zvanično potvrđena od strane opozicionih stranaka.

"Mogu danas da proglasim pobjedu jer po svemu sudeći neće Stanivuković biti kandidat za predsjednika Srpske već Branko Blanuša na čemu sam jedini, sa svojim saradnicima, insistirao. Izvojevaćemo pobjedu", istakao je Vukanović.

On je ovu tvrdnju iznio nakon sastanka opozicije na kojem nije prisustvovao, ali je ranije isticao da je u kontaktu sa predstavnicima SDS-a, među kojima su Jovica Radulović i Ljubiša Petrović.

Састанак опозиције

Republika Srpska

Šta piše u Nacrtu sporazuma opozicije iz Republike Srpske

Podsjećamo, SDS, Pokret Sigurna Srpska i Narodni front danas su potpisali sporazum o zajedničkom djelovanju, ali pitanje kandidata za inokosne funkcije, predsjednika Republike i srpskog člana Predsjedništva BiH, još nije konačno riješeno.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Nebojša Vukanović

Draško Stanivuković

opozicija

Sporazum opozicije

Komentari (1)
Large banner

Više iz rubrike

Цвијановић: Спасовдан носи снажну поруку духовног уздизања

Republika Srpska

Cvijanović: Spasovdan nosi snažnu poruku duhovnog uzdizanja

1 h

0
Министарство привреде и предузетништва Републике Српске уз подршку Привредне коморе организовало је у Бањалуци, промоцију подстицаја за улагања у овој години.

Republika Srpska

Nastavak podrške privrednicima: Za podsticaje za ulaganja 23 miliona KM

3 h

0
Застава Републике Српске. Тробојка се вијори.

Republika Srpska

Nova prava za heroje Srpske: Stižu veća primanja za borce

3 h

1
Предсједник ПСС Драшко Станивуковић, предсједник СДС Бранко Блануша и предсједник Народног фронта Јелена Тривић на конференцији за медије у Бањалуци-

Republika Srpska

Dogovoren zajednički nastup opozicije na izborima, ali ne i kandidati

4 h

3

  • Najnovije

23

18

Vila bez milosti protiv Nijemaca u finalu

23

03

Cvijanović objasnila Stanivukoviću šta je diplomatija: To nije vodanje Šmita po Banjaluci

22

56

Stotine građana na protestu zbog ubistva maturanta: "Svi smo se bojali Aleksića"

22

48

Kako žene različitih znakova tjeraju muškarce da polude za njima?

22

44

Marija Šerifović progovorila o drugom djetetu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner