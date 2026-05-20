Dogovoren zajednički nastup opozicije na izborima, ali ne i kandidati

Koalicioni sporazum je usvojen, a dio opozicije tvrdi – cilj je jedna kolona i zajednički nastup na predstojećim izborima.

Nakon višečasovnog sastanka lideri opozicionih stranaka poručuju da više nema prostora za međusobna nadmetanja, jer bi svaka podjela, kažu, značila sigurnu pobjedu SNSD-a.

Fokus razgovora bio je na zajedničkim kandidatima za predsjednika Republike Srpske i srpskog člana Predsjedništva BiH, ali i na platformi oko koje žele okupiti širi opozicioni blok. Ipak, ni na današnjem sastanku nisu konkretizovali ko će biti kandidati za inokosne pozicije.

"Idemo zajedno na izbore da pokažemo slogu i biračima pošaljemo poruku da je vrijeme za promjene. SDS i PSS predvode taj proces. Imena koja su se spominjala na sastanku su Branko Blanuša i moja malenkost", naveo je gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković.

Širili bi i svoje redove. Tvrde da žele da uključe stručnjake iz raznih oblasti.

"Stavovi organa SDS-a nisu promijenjeni. Radimo zajedno kako bismo došli do najboljih rješenja i najkvalitetnijih kandidata“, rekao je predsjednik Srpske demokratske stranke Branko Blanuša, ponovivši da opozicija treba da ima zajedničke kandidate za obje inokosne funkcije.

Ni lider PSS-a, niti SDS-a ne žele zvanično da potvrde kandidature. Iz opozicije tvrde da će konačna odluka biti donesena na narednom sastanku zakazanom za 31. maj, kada očekuju i priključenje drugih političkih subjekata.

"Imaćemo jednog zajedničkog kandidata za predsjednika Republike Srpske i jednog kandidata za člana Predsjedništva BiH. Jedna kolona je ključna šansa za pobjedu", kazala je predsjednik Narodnog fronta Jelena Trivić.

Opozicija sada pokušava da uradi ono što godinama nije uspijevala, da izađe pred birače bez međusobnih sukoba i sa zajedničkim kandidatima. To im čini se baš i ne polazi za rukom s obzirom na to da ni na današnjem sastanku nisu bili Igor Crnadak i Nebojša Vukanović. Teško je za očekivati da će ih biti na bilo kojem sljedećem.