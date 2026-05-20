Šteta skoro 12 i po miliona KM: 79 godina zatvora za organizovani kriminal

20.05.2026 19:15

Foto: Unsplash

Kantonalni sud u Sarajevu osudio je na ukupno 79 godina zatvora 12 osoba optuženih za organizovani kriminal.

Presuda obuhvata Zijada Blekića, Edina Dizdara, Armina Mulahusića, Jasmina Jusufranića, Mirsada Imamovića, Davera Halilbegovića, Ramiza Bibića, Muharema Bajrića, Nasera Dacu, Elmu Mulahusić, Edinu Halilbegović i Hasana Ćelama.

Krivična djela koja su počinjena u okviru grupe za organizovani kriminal, između ostalog, su zloupotreba položaja i ovlaštenja, prevara u privrednom poslovanju i pranje novca.

Zijadu Blekiću i Arminu Mulahusiću izrečene su kazne u trajanju od po 13 godina, Edinu Dizdaru u trajanju od osam godina, Daveru Halilbegoviću u trajanju od šest godina, Jasminu Jusufraniću u trajanju od deset godina, Muharemu Bajriću u trajanju od sedam godina, Ramizu Bibiću i Hasanu Ćelamu u trajanju od po pet godina.

Mirsadu Imamoviću, Naseru Daci, Edini Halilbegović i Elmi Mulahusić kazne su ublažene ispod zakonskog minimuma zbog naročito olakšavajućih okolnosti koje je Sud utvrdio te im je izrečena kazna zatvora u trajanju od po tri godine. Takođe, Edinu Dizdaru kazna je ublažena ispod zakonskog minimuma zbog naročito olakšavajućih okolnosti koje je sud našao u njegovom doprinosu efikasnosti vođenja ovog krivičnog postupka.

Ukupna imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnih djela za koja su optuženi oglašeni krivim iznosi 12.407.513,47 KM.

Od optuženih presudom se oduzimaju novčana sredstva i nekretnine, a preostali iznos nezakonito pribavljene imovinske koristi optuženi su dužni platiti u roku od tri mjeseca od pravosnažnosti presude.

Suđenje u ovom predmetu započeto je 27.10.2021. i trajalo do 07.05.2026., ukupno četiri godine, šest mjeseci i 13 dana.

Održano je 158 pretresa, a tokom suđenja je bilo 11 odgoda.

Glavni pretresi su trajali ukupno 464 sata i pet minuta.

Saslušano je 152 svjedoka tužilaštva, od toga 15 putem video-linka, i troje vještaka. Uloženo je 4.264 materijalnih dokaza.

Sud je saslušao 12 svjedoka i deset vještaka odbrane.

Iz Suda napominju da se radi o prvostepenoj presudi protiv koje stranke i branioci mogu izjaviti žalbu.

