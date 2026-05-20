Poznato kada počinje novi krug pregovora Irana i SAD-a

Novi krug pregovora Irana i Sjedinjenih Država biće održan u Pakistanu krajem maja, javila je televizija "Al Arabija".

"Naredni krug razgovora biće održan u Islamabadu nakon završetka hadža", rekao je izvor.

On je dodao da bi komandant pakistanske vojske mogao da posjeti Iran sutra kako bi objavio završetak rada na konačnoj verziji mirovnog sporazuma.

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je ranije da nije zadovoljan posljednjim Iranskim prijedlogom mirovnog sporazuma.