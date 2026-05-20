Tramp o pregovorima sa Iranom: Ne žurim da postignem sporazum

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da ne žuri sa postizanjem sporazuma sa Iranom.

Tramp je poručio da će izraelski premijer Benjamin Netanijahu "uraditi sve što od njega bude tražio" kada je riječ o eventualnim vojnim potezima prema Iranu.

Odgovarajući na pitanja novinara, Tramp je rekao da ima dobar odnos sa Netanijahuom i da očekuje potpunu usklađenost stavova, prenio je AP.

"On će uraditi sve što ja želim. Veoma je dobar čovjek, i ne zaboravite da je bio premijer u ratnom periodu", rekao je Tramp.

Na pitanje da li je spreman na ograničeni sporazum sa Iranom koji bi uključivao otvaranje Ormuskog moreuza i produženje prekida vatre, Tramp je rekao da "nije u žurbi" da postigne dogovor.

On je dodao da bi, po njegovom mišljenju, bilo poželjno da se izbjegnu ljudske žrtve, ali da su sve opcije i dalje na stolu.

Tramp je istakao i da ne razmišlja o predstojećim međuizborima u novembru u SAD kada donosi odluke u vezi sa Iranom, odbacujući tvrdnje da izborni ciklus utiče na njegov pristup.

"Svi pričaju o tome, "Oh, međuizbori". Uopšte ne razmišljam o međuizobrima izborima kada proučavam iransko pitanje i ne žurim da postignem dogovor", rekao je Tramp.

Tramp je ocijenio i da je situacija u Iranu napeta zbog loših ekonomskih uslova i nezadovoljstva građana, dodajući da "postoji mnogo bijesa u zemlji".

Govoreći o poređenju sa dugotrajnim američkim vojnim angažmanima u prošlosti, Tramp je naveo da je aktuelni proces oko Irana znatno kraći i da traje svega nekoliko mjeseci.

"U Iranu smo tri mjeseca, a većinu vremena imamo prekid vatre", rekao je američki predsjednik, prenosi Srna.