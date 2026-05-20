Hitno se oglasio Baja Mali Knindža: To je izmišljotina

Pjevač Mirko Pajčin, poznatiji kao Baja Mali Knindža demantovao je da je trebalo da pjeva u Pljevljima na Dan nezavisnosti Crne Gore, istakavši da je sve bila izmišljotina.

"Draga publiko, poštovaoci lika i djela Baje Malog Knindže da vas obavijestim da nemam uopšte nikakve veze sa nastupom u Pljevljima 21. maja. Sve je čista izmišljotina. Voli vas vaš Baja Mali Knindža", napisao je Pajčin na Instagramu.

Srbija Istorijski trenutak za Srbe: Pojas Presvete Bogorodice stigao u Beograd poslije 650 godina

On je podijelio i stori sa izjavom koju je prije nekoliko dana dao predsjednik opštine Dario Vraneš, koji je demantovao pisanje podgoričkih "Vijesti" da je on zahtijevao od Uprave policije da odobri koncert Baje Malog Knindže u Pljevljima.

"Najoštrije demantujem navode ‘Vijesti’ kako sam Upravi policije tražio da odobri koncert Baje Malog Knindže", saopštio je Vraneš.

Vraneš je tada kazao da "ovolika količina neistina iz jedne fabrike laži kakve su "Vijesti" zaista prevazilazi svaku mjeru".

Hronika Napao majku i prijetio joj ubistvom: Uhapšen nasilnik u Šapcu

On je ocijenio da ga upravo ovakve neistine i podmetanja primoravaju da prekine ne samo svaku saradnju sa ovim medijem, već i ljudski kontakt sa novinarima koji, kako je dodao, iznose netačne navode poput ovog.

"Stranka čiji sam funkcioner je odavno prekinula svaki kontakt sa ovim medijem, a ovakve laži i podmetačine dovode me u situaciju da moram da prekinem i sve druge ljudske odnose sa novinarima koji pišu ovakve neistine", istakao je tada Vraneš.

"Niti sam ja tražio da Baja Mali Knindža nastupa u Pljevljima za 21. maj, jer svi znaju moj stav, niti je taj muzičar izrazio bilo kakvo samoinicijativno interesovanje da nastupa u našem gradu“, zaključio je tada Vraneš, prenosi podgorički portal "Borba".

Hronika Traje potraga za nestalim Banjalučaninom, uključen dron

Uprava policije (UP) zabranila je navodni koncert Mirka Pajčina poznatijeg kao Baja Mali Knindža, za koji je organizator tražio odobrenje za okupljanje 21. maja u Pljevljima, prenijeli su tada mediji.