Zemljama Zapadnog Balkana milioni, BiH još ni centa

ATV
20.05.2026 18:46

Земљама Западног Балкана милиони, БиХ још ни цента
Evropska komisija danas je odobrila nova sredstva u okviru Plana rasta za tri zemlje zapadnog Balkana i to 49 miliona evra Albaniji, 44,2 miliona evra Crnoj Gori i 65,7 miliona evra Sjevernoj Makedoniji.

Ova tranša uslijedila je nakon trećeg zahtjeva za isplatu i pozitivne ocjene reformskih koraka u oblastima konkurentnosti i inovacija u Albaniji i Crnoj Gori, te obrazovanja i digitalizacije u Sjevernoj Makedoniji.

Albanija je do sada dobila ukupno 212,8 miliona evra, Crna Gora 89,3 miliona i Sjeverna Makedonija 142,1 miliona evra.

Kada je riječ o reformama koje trebaju biti u fokusu u navedenim zemljama, od Albanija se traži poboljšanje poslovnog okruženja, olakšavanje investicija i inovacija, proširenje pristupa finansijama za start-ap kompanije i zelene/digitalne sektore, saopšteno je iz Evropske komisije.

Od Crne Gore jačanje istraživačkog i inovacionog ekosistema, podrška naučnicima, biznisima i istraživačkim institucijama, a od Sjeverne Makedonija finansiranje osnovnog i srednjeg obrazovanja, širenje digitalne infrastrukture i IT opreme u školama.

Dio sredstava ide direktno u državne budžete, dok ostatak ide kroz Investicioni okvir za Zapadni Balkan (VBIF) za infrastrukturne projekte u održivom transportu, čistoj energiji, digitalizaciji i razvoju ljudskog kapitala.

Instrument za reforme i rast za zapadni Balkan je finansijski stub Plana rasta, usvojenog 2023. godine, s ukupnim fondom od šest milijardi evra.

Do sada je kroz ovaj mehanizam od 2024. godine isplaćeno 673,6 miliona evra.

VBIF, kao zajednička finansijska platforma EU, članica i međunarodnih institucija, usmjerava tri milijarde evra u grantove i zajmove.

Bosna i Hercegovina jedina je zemlja koja do sada nije dobila nijednu isplatu iz Plana rasta, jer još nije usvojila Reformsku agendu.

