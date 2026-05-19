"Stambeni krediti za stanovništvo imaće direktni plasman preko IRB-a"

Nedeljko Ćorić, v. d. direktora Investiciono-razvojne banke Republike Srpske rekao je u emisiji "Bitno" da će se stambeni krediti u budućnosti plasirati direktno.

"Novo je to što IRB te kredite će u budućnosti plasirati direktno. Nema više posrednika, oni će značajno biti jeftiniji za krajnje korisnike i to jeste bio cilj da taj jedan dio marže koji su uzimali posrednici da mi vratimo nazad našem stanovništvu. To jeste konačan cilj da mi pokažemo zašto mi tu", rekao je Ćorić.

Ćorić je istakao da IRB preuzima novi vid odgovornosti na sebe.

"Nismo slučajno odabrali stambene kredite. Rijetko se dešava da neko ne plati stambeni kredit, obezbjeđenja su jako dobra i mi smo svjesno ušli u taj segment da idemo direktno sa tim plasmanima", rekao je Ćorić.

Istakao je da je cilj ubrzanje procesa i ta procedura što kraće traje.

"Želimo da korisnici budu zadovoljni. Ono što možemo da primjetimo da je jako pozitivan odjek u javnosti na ove mjere i nove plasmane koji idu preko IRB-a. Siguran sam da će oni pomoći mnogim ljudima da ostvare svoje pravo i naš konačni cilj je da obični ljudi mogu sutra da obezbijede uslove i imaju svoju nekretninu i stambenu jedinicu", istakao je Ćorić.

Istakao je da je cilj IRB-a da svaki građanin i porodica u Republici Srpskoj može da dođe do krova nad glavom.

Dodao je da je ovo put i način da stimulišu da ljudi stvaraju porodicu.

"Zato i ulazimo u te beneficirane grupe, što više djece sve je manja kamatna stopa. U nekom narednom periodu ćemo razmišljati na koji još način da spustimo kamatne stope koje idu prema višečlanim porodicama", rekao je Ćorić.