Zaboravljeno blago u vašoj kući: Kolekcionari za ovo plaćaju čitavo bogatstvo

18.05.2026 21:21

Foto: Pexels

Zaboravljena kutija koju godinama premještate po kući možda krije ozbiljnu zaradu jer stari telefoni više nisu samo običan elektronski otpad.

Kolekcionari širom svijeta danas očajnički tragaju za rijetkim retro modelima i spremni su da za njih plate čitavo bogatstvo. Apsolutna zvijezda ovog novog tržišta su uređaji kompanije Apple, tačnije prva generacija iPhone telefona koja je na jednoj aukciji dostigla cijenu od nevjerovatnih 175.000 evra.

Koji modeli donose najveću zaradu na svjetskim aukcijama

Vrtoglavu sumu drži fabrički zapakovan iPhone od 4GB iz 2007. godine, što dokazuje da neki stari uređaji imaju status istorijskih ikona. Ova specifična verzija se prodavala veoma kratko jer su kupci radije birali model sa više memorije, pa je ovaj telefon automatski postao ekstremno rijedak na planeti. Na kasnijim javnim prodajama, sačuvani primjerci sa originalnim računima iz prodavnice bez problema su dostizali vrijednosti od preko 120.000 evra.

Ipak, retro tržište je sklono velikim promjenama i cijene mogu naglo da variraju u zavisnosti od trenutne potražnje kupaca. Pojedini iPhone modeli sa 8GB memorije nekada su prodavani za 58.000 evra, dok su na kasnijim aukcijama jedva prebacili cifru od 9.000 evra. Najvažniji faktor koji diktira konačnu vrijednost nije sam brend, već činjenica u kakvom je stanju uređaj i da li posjeduje originalno fabričko pakovanje.

Detalji koje kolekcionari traže na starim uređajima

Najviše novca donose telefoni koji nikada nisu otvarani i koji na sebi imaju netaknutu fabričku foliju i dokaz o porijeklu. Pored Apple telefona, na cijeni su i drugi čuveni brendovi kao što je legendarna Motorola DynaTAC 8000X, poznatija kao prva mobilna cigla. Kolekcionari ozbiljno love i modele poput neuništive Nokije 3310 ili luksuzne verzije Nokia 8800, ali su svjesni da najveće istorijske rekorde ipak drži prva generacija iPhone uređaja.

Prije nego što odlučite da raščistite kuću i bacite staru tehnologiju, dobro provjerite šta tačno imate u fiokama. Ukoliko se uz uređaj pronađe originalna kutija, punjač ili uputstvo, cijena može da skoči i nekoliko puta, prenosi Telegraf.

