Svijet ide ka novoj ekonomskoj krizi: Kompanije izgubile više od 25 milijardi dolara

Američko izraelski rat sa Iranom već je kompanije širom svijeta koštao najmanje 25 milijardi dolara, a finansijski udar nastavlja da raste iz dana u dan, piše Rojters.

Analiza korporativnih izvještaja koje su od početka sukoba podnosile firme iz Sjedinjenih Američkih Država, Evrope i Azije pokazuje da posljedice više nisu samo političke i vojne, već ozbiljno potresaju globalnu ekonomiju.

Skoro 300 kompanija prijavilo probleme

Kompanije širom svijeta suočavaju se sa rastom cijena energije, prekidima u lancima snabdijevanja i ozbiljnim problemima u trgovinskim rutama, posebno zbog zagušenja u iranskom Hormuškom moreuzu, jednoj od najvažnijih tačaka za transport nafte i gasa na planeti.

Najmanje 279 kompanija već je prijavilo da ih je rat primorao na hitne mjere kako bi ublažile finansijske gubitke. Mnoge povećavaju cijene proizvoda, smanjuju proizvodnju i odlažu investicije, dok su pojedine obustavile isplate dividendi i otkup akcija. Neke firme već otpuštaju zaposlene, uvode dodatne naknade za gorivo ili traže hitnu pomoć država kako bi izdržale novi talas troškova.

Sukob dolazi u trenutku kada se globalna ekonomija još nije potpuno oporavila od posljedica pandemije kovida 19 i rata u Ukrajini, zbog čega sve više kompanija smanjuje očekivanja za ostatak godine. Istovremeno, tržišta sve manje vjeruju da bi uskoro moglo doći do političkog dogovora koji bi zaustavio eskalaciju na Bliskom istoku.

Ko je na udaru?

Gotovo petina kompanija obuhvaćenih analizom već je prijavila direktan finansijski udar rata. Među njima su proizvođači kozmetike, guma i deterdženata, ali i kruzing kompanije, logističke firme i avio prevoznici.

Najveći broj pogođenih kompanija nalazi se u Evropi, gde su troškovi energije i prije početka sukoba bili visoki, dok veliki dio firmi iz Azije trpi dodatni pritisak zbog ogromne zavisnosti tog regiona od nafte i energenata sa Bliskog istoka.

Pritisak na kompanije dodatno pojačavaju i trgovinske mjere američkog predsjednika Donald Tramp. Stotine kompanija prijavile su do oktobra prošle godine više od 35 milijardi dolara dodatnih troškova zbog američkih carina uvedenih tokom 2025. godine.

Najveći finansijski udar trenutno trpi avio industrija. Prema procjenama, aviokompanije su već izgubile gotovo 15 milijardi dolara, dok su cijene avionskog goriva gotovo udvostručene zbog rasta cijena nafte i straha od daljih poremećaja u snabdijevanju energentima.

Analitičari upozoravaju da bi, ukoliko sukob potraje i dođe do dodatne destabilizacije energetskih ruta, svijet mogao da se suoči sa novim talasom inflacije, rastom cijena goriva i usporavanjem privrednog rasta, dok bi trošak rata mogao višestruko da premaši sadašnje procjene.

