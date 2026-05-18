Kojić: Van snage staviti sve odluke visokih predstavnika

Predsjednik Organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenice Branimir Kojić izjavio je da su legalni, ali i samozvani visoki predstavnici najviše doprinijeli destabilizaciji odnosa u BiH, zbog čega sve što su nametnuli mora biti stavljeno van snage.

"Posebno je opasno ono što je na kraju mandata uradio Valentin Incko namećući dopune Krivičnog zakona po kojem se danas sudi isključivo Srbima", rekao je Kojić za Srnu.

On je istakao da je Incko na taj način želio zabraniti Srbima da pričaju o tome kako je i nad srpskim narodom izvršen zločin, s ciljem da Srbe predstavi kao zločince, a sve druge kao žrtve.

"Poznato mi je lično da je Incko govorio u Srebrenici da je njegova misija pomoć muslimanima i to je i radio cijeli svoj mandat", dodao je Kojić.

On je podsjetio da Kristijan Šmit nije izabran u redovnoj proceduri i da kao takav nema pravo da izigrava nekakvog šerifa, "mada je to stalno radio i mislio da će na taj način slomiti Republiku Srpsku i izbrisati je sa mape BiH".

"Samo stavljanjem van snage ovih antisrpskih odluka i zakona BiH će se izvući iz ralja protektorata, jer je ona danas samo protektorat i ništa drugo", ocijenio je Kojić.

On je naveo da je Federaciji BiH bilo mnogo lakše s takvim saveznicima, jer im je cilj isti - nestanak Republike Srpske i približavanju njihovog sna, a to je unitarna BiH.

"Ukoliko poštuju Dejtonski sporazum, a čini mi se da ga jedino poštuje Republika Srpska, i ako žele dobro svim građanima BiH, i Federacija bi trebalo da bude saglasna sa tim da nam ovdje niko ništa ne nameće, jer manje Republike Srpske znači i nestanak BiH", upozorio je Kojić.