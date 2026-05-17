Republika Srpska ima najnižu cijenu goriva u regionu

Magdalena Gligić
17.05.2026 19:16

3
Republika Srpska ima najniže cijene goriva u regionu.

Trenutno je 2,88 KM po litri benzina i 3,17 KM po litri dizela. U Crnoj Gori cijena benzina iznosi 2,97 KM – dizela 3,46 KM, u Mađarskoj 3,60 KM benzina 3,87 dizela, a u Srbiji litru benzina će te platiti 3,19 KM dok ćete za litru dizela izdvojiti 3,66 KM, zvanični su podaci BIHAMK-a. cijene i dalje padaju. Građani ne kriju zadovoljstvo.

"Jesam i prezadovoljan, ne može biti skuplje ne može biti jeftinije nek samo ima da se može tenkirati odmah je dobro".

"Ono je i prejeftino za naše uslove“.

"U Republici Srpskoj ovo je najpovoljnija cijena goriva".

"Ne , ništa nije skupo samo treba da ga ima", navode građani.

Trenutne cijene goriva na pumpama realne cy u odnosu na kretanja na svjetskim berzama ističe Đorđe Savić.

„U Republici Srpskoj i BiH cijene su tradicionalno niže nego u zemljama u okruženju razlozi u cijena treba tražiti u akcizama i državnim nametima. Teško je govoriti u kojem će pravcu cijene ići sve će zavisiti od situacije na Bliskom istoku. Trenutne cijene na benziskim pumpama su u skladu sa nabavnim cijenama“, rekao je Đorđe Savić, predsjednik Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima pri Privrednoj komori Republike Srpske.

Iako je gorivo u Srpskoj najjeftinije u regionu Vlada Srpske donijela je odluku o produženju mjere povrata deset feninga po kupljenoj litri goriva. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić ističe da je mjera povrata deset feninga po litri goriva dala željene rezultate.

„Sledeće sedmice dobićemo prve fakture pumpadžija. To su sigurno značajni iznosi, mislim da je to preko šest miliona, direktna podrška svakodnevna našim poljoprivrednim proizvođačima. Osim one koja se odnosi na regresirani dizel, podrška našim privrednicima i privredi. To je izuzetno dobra mjera, a zajedno s njom idu i mjere koje se odnose na ograničenje marži kada su u pitanju osnovne životne namirnice“, rekao je Savo Minić, premijer Republike Srpske.

Nema sumnje da je građane Srpske odluka obradovala. Čak 90% građana do sada koristilo je subvenciju.

"A ove odluke vlade o vraćanju 10 feninga kako to komentarišete?

"Vrlo pozitivno, olakšanje je za naše građane Republike Srpske".

"Okej mislim da je to sasvim korektno, što se mene tiče mislim da treba tako refundirati ljude".

"Vlada vraća 10 feninga je li to potrebno?“

"To čak i nije potrebno", kažu građani.

45 trgovaca naftnim derivatima sa ukupno 281 prodajnim mjestom širom Republike Srpske je trenutno uključeno u realizaciju mjere povrata. Brzo djelovanje Vlade Srpske i saradnja trgovaca dovele su do rezultata da ce u Srpskoj vozi po najnižim cijenama goriva.

