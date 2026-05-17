Novi užas u Srbiji: Beživotno tijelo muškarca izvučeno iz auta koje je plutalo jezerom

Beživotno tijelo muškarca izvučeno iz je "seata", koji je plutao jezerom kod Bečmena, piše Telegraf.

Kako prenosi ovaj porta, ubrzo nakon dojave građana da je kod Bečmena pronađeno automobil "seat" kako pluta u jezeru, ekipe policije i vatrogasaca su pristigle na lice mjesta, ali su potvrđene crne slutnje.

Nakon što su uspeli da stabilizuju prevrnuto vozilo i djelimično ga izvuku iz vode, uslijedio je tragičan epilog: u unutrašnjosti automobila "seat", sa tablicama iz Rume, pronađeno je beživotno tijelo vozača, koje je izvučeno iz vozila i prevezeno na obdukciju.

Kako Telegraf saznaje, konstatovana je smrt muške osobe, a policija trenutno radi na identifikaciji.

Policija je obezbijedila šire područje oko jezera Bečmenska bara i započela je detaljan uviđaj u saradnji sa dežurnim tužiocem.

Podsjetimo, nakom dojave građana, oko 17.20 časova, da u Bečmenskom jezeru pluta automobil, na lice mjesta su pristigle i specijalizovane ekipe, uključujući ronioce i vatrogasce.

Fokus istrage je trenutno na identifikaciji poginulog vozača. Prema prvim informacijama sa terena, za sada su potpuno nepoznate okolnosti pod kojima je automobil sletio sa puta i završio prevrnut na krovu u jezeru, što ukazuje na mogućnost da je vozilo bilo u vodi već neko vrijeme.