Logo
Large banner

Novi užas u Srbiji: Beživotno tijelo muškarca izvučeno iz auta koje je plutalo jezerom

17.05.2026 20:22

Komentari:

0
Нови ужас у Србији: Беживотно тијело мушкарца извучено из аута које је плутало језером

Beživotno tijelo muškarca izvučeno iz je "seata", koji je plutao jezerom kod Bečmena, piše Telegraf.

Kako prenosi ovaj porta, ubrzo nakon dojave građana da je kod Bečmena pronađeno automobil "seat" kako pluta u jezeru, ekipe policije i vatrogasaca su pristigle na lice mjesta, ali su potvrđene crne slutnje.

Nakon što su uspeli da stabilizuju prevrnuto vozilo i djelimično ga izvuku iz vode, uslijedio je tragičan epilog: u unutrašnjosti automobila "seat", sa tablicama iz Rume, pronađeno je beživotno tijelo vozača, koje je izvučeno iz vozila i prevezeno na obdukciju.

Kako Telegraf saznaje, konstatovana je smrt muške osobe, a policija trenutno radi na identifikaciji.

Policija je obezbijedila šire područje oko jezera Bečmenska bara i započela je detaljan uviđaj u saradnji sa dežurnim tužiocem.

Podsjetimo, nakom dojave građana, oko 17.20 časova, da u Bečmenskom jezeru pluta automobil, na lice mjesta su pristigle i specijalizovane ekipe, uključujući ronioce i vatrogasce.

Fokus istrage je trenutno na identifikaciji poginulog vozača. Prema prvim informacijama sa terena, za sada su potpuno nepoznate okolnosti pod kojima je automobil sletio sa puta i završio prevrnut na krovu u jezeru, što ukazuje na mogućnost da je vozilo bilo u vodi već neko vrijeme.

Podijeli:

Tagovi :

pronađeno tijelo

jezero

tragedija

Srbija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ротација на поицијском аутомобилу.

Srbija

Pronađeno beživotno tijelo muškarca u Beogradu!

5 h

0
Возило Хитне помоћи.

Srbija

Pronađeno tijelo muškarca u automobilu u Novom Sadu

7 h

0
Ронилац на Малдивима тражио тијела петоро Италијана. И он погинуо

Svijet

Ronilac na Maldivima tražio tijela petoro Italijana. I on poginuo

1 d

0
Полиција Србија

Srbija

Pronađeno tijelo ispod mosta

1 d

0

Više iz rubrike

Ротација на поицијском аутомобилу.

Srbija

Pronađeno beživotno tijelo muškarca u Beogradu!

5 h

0
Возило Хитне помоћи.

Srbija

Pronađeno tijelo muškarca u automobilu u Novom Sadu

7 h

0
Нађен ауто за који се сумња да је коришћен за транспорт мртвог Нешовића: Унутра сона киселина, траг крви

Srbija

Nađen auto za koji se sumnja da je korišćen za transport mrtvog Nešovića: Unutra sona kiselina, trag krvi

10 h

4
Тужилаштво потврдило: Александар Нешовић је убијен

Srbija

Tužilaštvo potvrdilo: Aleksandar Nešović je ubijen

14 h

0

  • Najnovije

22

10

Poznat identitet ubijenog mladića: Luki (19) okončan život dok je dostavljao hranu

22

04

Ruska vojska napreduje: Počele borbe za kapiju Slavjanska

22

02

Autom u pješake, pa izbo prolaznike: El Kudri nije osumnjičen za terorizam

21

31

Na Centralnom spomen-obilježju prikazani portreti poginulih boraca i svjedočenja porodica

21

09

Ponedjeljak donosi nešto neočekivano pripadnicima jednog znaka

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner