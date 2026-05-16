Ronilac na Maldivima tražio tijela petoro Italijana. I on poginuo

16.05.2026 18:38

Ронилац на Малдивима тражио тијела петоро Италијана. И он погинуо
Foto: Min. of Climate Change, Environment and Energy, MV

Spasilački ronilac poginuo je na Maldivima tokom potrage za tijelima petoro italijanskih državljana stradalih u ronilačkoj nesreći, koja se smatra najtežom takvom tragedijom u istoriji te ostrvske države. Vojni narednik Mohamed Mahdhee prevezen je u bolnicu u kritičnom stanju, ali je kasnije podlegao povredama, potvrdio je danas portparol vlade, prenosi Bi-bi-si.

Petoro Italijana stradalo istražujući podvodne pećine

Petoro italijanskih državljana, među kojima su bili i članovi tima Univerziteta u Đenovi, poginulo je u četvrtak ujutro pokušavajući da istraže pećine na dubini od oko 50 metara kod atola Vaavu. Riječ je o profesorici ekologije Moniki Montefalkone, njenoj kćerki Đorđiji Somakal i dvojici istraživača. Peti stradali je voditelj brodskih operacija i instruktor ronjenja Đanluka Benedeti.

Njihov nestanak prijavljen je nakon što se nisu vratili na površinu. Policija je saopštila da su u tom području, stotinjak kilometara južno od glavnog grada Malea, vladali loši vremenski uslovi, te da je za turističke brodove i ribare bilo izdato žuto upozorenje.

Spasiocu pozlilo tokom visokorizične potrage

Operacije potrage, koje je maldivska vojska opisala kao veoma rizične zbog nepovoljnog vremena, u subotu je došao da nadgleda i maldivski predsjednik Mohamed Muizu.

„Danas je u vodu ušlo osam spasilačkih ronilaca. Kada su izronili, shvatili su da se gospodin Mahdhee nije pojavio“, rekao je za BBC Mohamed Hosein Šarif, portparol maldivske vlade.

Dodao je da su se ostali ronioci odmah vratili u vodu i pronašli Mahdheeja u besvjesnom stanju. Do sada je pronađeno samo jedno tijelo stradalih Italijana, i to u pećini na dubini od oko 60 metara.

Nejasno zašto su ronioci išli na zabranjenu dubinu

Šarif je istakao da je rekreativnim roniocima dozvoljeno ronjenje samo do dubine od 30 metara, te da nije jasno zašto su italijanski ronioci ušli u pećinu koja se nalazi 60 metara ispod površine mora.

Italijansko Ministarstvo spoljnih poslova ranije je saopštilo da je preostalih 20 italijanskih državljana koji su se nalazili na jahti „Djuk of Jork“, sa koje su stradali ronioci krenuli u zaron, nepovrijeđeno. Pomoć im pruža Ambasada Italije u Kolombu, u Šri Lanki.

(Indeks)

