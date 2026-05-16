Epstinova žrtva: Seksualno me je zlostavljao dok je bio u kućnom pritvoru

Jedna od žrtava Džefrija Epštajna prvi put je javno progovorila, rekavši da ju je pokojni seksualni prestupnik seksualno zlostavljao dok je bio u kućnom pritvoru zbog podvođenja maloljetnice.

Žena identifikovana samo kao Roza svjedočila je zajedno sa nekoliko drugih Epštajnovih žrtava na saslušanju koje su organizovali demokratski kongresmeni. Roza je rekla da ju je kao tinejdžerku iz Uzbekistana regrutovao Epštajnov saradnik i modni agent Žan-Lik Brunel, koji joj je obećao karijeru manekenke.

„Upoznala sam Epštajna 2009. godine u njegovoj kući na Floridi“

„Poticala sam iz finansijski nestabilne porodice i bila sam idealna meta za manipulaciju“, rekla je tokom svog emotivnog svjedočenja. Rekla je da je upoznala Brunela 2008. godine, kada je imala 18 godina, i da ju je on upoznao sa Epštajnom u julu 2009. u svom domu u Vest Palm Biču, na Floridi.

U to vrijeme, Epštajn je već bio u kućnom pritvoru nakon presude iz 2008. godine, kada je osuđen za podvođenje maloljetnika i registrovan kao seksualni prestupnik. Roza je izjavila da joj je Epštajn ponudio posao u svojoj organizaciji, Floridskoj naučnoj fondaciji, kako bi joj „pomognuo sa finansijskim problemima“.

Prema njenim riječima, zlostavljanje je počelo ubrzo nakon toga. „Jednog dana njegov maser me je pozvao u svoju sobu, gdje me je Džefri prvi put seksualno napao. Tokom naredne tri godine, kontinuirano sam bila silovana“, rekla je.

Epštajn pronađen mrtav u zatvorskoj ćeliji

Epštajn je pronađen mrtav u zatvorskoj ćeliji u Njujorku 2019. godine dok je čekao suđenje po optužbama za trgovinu ljudima u svrhu seksualne seksualne eksploatacije. Saslušanje su organizovali demokratski članovi Nadzornog odbora Predstavničkog doma u Vest Palm Biču, gdje su Epštajnovi zločini prvi put postali javno poznati.

Demokratski poslanik Robert Garsija napomenuo je da je saslušanje održano i nedaleko od Trampovog imanja Mar-a-Lago. Iako saslušanje nema pravnu težinu, njegov cilj je bio da slučaj Epštajna ostane u javnosti.

Tokom saslušanja, demokratski poslanici su slušali svjedočenja o tome kako su Epštajn i njegovi saradnici godinama izbjegavali odgovornost i kako je pravosudni sistem iznevjerio žrtve.

U izvještaju koji su prethodnog dana objavili demokratski članovi odbora zaključeno je da je kontroverzni sporazum koji je Epštajnov advokat postigao 2008. godine omogućio Epštajnu da „nastavi sa zlostavljanjem i trgovinom ljudima skoro deceniju“.

„Ne mogu da živim bez stalnog straha i opreza“

Roza je rekla da je zlostavljanje tokom Epštajnovog kućnog pritvora „onemogućilo pravdu“ za nju, ali da je na kraju pronašla snagu da potraži pomoć. Takođe je rekla da je ponovo traumatizovana nakon što je njeno ime greškom objavljeno u dokumentima o Epštajnu koje je objavilo Ministarstvo pravde SAD.

„Dok su bogati i moćni ostajali zaštićeni zacrnjenim dijelovima dokumenata, moje ime je objavljeno. Sada me novinari iz cijelog svijeta kontaktiraju. Ne mogu da živim bez stalnog straha i opreza. Mogu samo da zamislim dugoročne posljedice koje će ova 'greška' imati na moj život“, rekla je.

Ministarstvo pravde SAD je ranije saopštilo da „veoma ozbiljno shvata zaštitu žrtava“ i da je uklonilo neka od dokumenata povezanih sa Epštajnom nakon što su žrtve upozorile da su im identiteti ugroženi zbog loše anonimizacije.

Ministarstvo je saopštilo da su propusti nastali zbog „tehničke ili ljudske greške“. Još jedna Epštajnova žrtva, Marija Farmer, svjedočila je putem snimljene poruke na saslušanju. Rekla je da je prijavila Epštajnovo zlostavljanje još 1996. godine i optužila policiju i druge institucije da godinama nisu reagovale. „Vlada mora da počne da govori istinu“, naglasila je.

