Preminuo poznati glumac: Pamtićemo ga po ovim ulogama

Autor:ATV
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Britanski glumac Entoni Hed, najpoznatiji po ulogama u serijama "Bafi, ubica vampira", "Ted Laso", "Merlin" i "Mala Britanija", preminuo je u 72. godini života.
Hed je međunarodnu slavu stekao krajem 1990-ih kao Rupert Giles u popularnoj fantastičnoj seriji za mlade, piše BBC Njuz.
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Nakon "Bafi“, ostvario je zapaženu ulogu u humorističkoj seriji "Mala Britanija", igrao je kralja Utera Pendragona u BBC-jevoj seriji "Merlin", a nedavno se pojavio i kao bivši vlasnik fudbalskog kluba Rupert Menion u seriji "Ted Laso".
Među ostalim Hedovim ulogama su i one u filmovima i serijama "Gvozdena dama", "Ubeđivanje", "The Inbetweeners" i "Manchild".
Njegove ćerke Emili i Dajzi potvrdile su da je preminuo mirno, okružen porodicom, od komplikacija izazvanih upalom pluća.
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"Teška srca objavljujemo smrt našeg izvanrednog oca", stoji u njihovoj izjavi.
"Bila je i zauvijek će biti čast i privilegija biti njegove ćerke i iz prve ruke svjedočiti uticaju koji su on i njegov rad imali na toliko mnogo ljudi“, dodale su. Poručile su da znaju "koliko će nedostajati prijateljima, kolegama i obožavaocima serija u kojima je glumio".
Navele su i da je "jako volio svoj posao" i da se "uvijek smatrao nevjerovatno srećnim". Porodica je potvrdila da će "njegovo nasljeđe živjeti" i da se smatraju "srećnima" što su ga tokom cijele karijere gledali kako radi ono što voli.
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