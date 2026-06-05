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Preminuo poznati glumac: Pamtićemo ga po ovim ulogama

Autor:

ATV
05.06.2026 20:06

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Преминуо познати глумац: Памтићемо га по овим улогама
Foto: Pixabay

Britanski glumac Entoni Hed, najpoznatiji po ulogama u serijama "Bafi, ubica vampira", "Ted Laso", "Merlin" i "Mala Britanija", preminuo je u 72. godini života.

Hed je međunarodnu slavu stekao krajem 1990-ih kao Rupert Giles u popularnoj fantastičnoj seriji za mlade, piše BBC Njuz.

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Brojne zapažene uloge

Nakon "Bafi“, ostvario je zapaženu ulogu u humorističkoj seriji "Mala Britanija", igrao je kralja Utera Pendragona u BBC-jevoj seriji "Merlin", a nedavno se pojavio i kao bivši vlasnik fudbalskog kluba Rupert Menion u seriji "Ted Laso".

Među ostalim Hedovim ulogama su i one u filmovima i serijama "Gvozdena dama", "Ubeđivanje", "The Inbetweeners" i "Manchild".

Izjava porodice

Njegove ćerke Emili i Dajzi potvrdile su da je preminuo mirno, okružen porodicom, od komplikacija izazvanih upalom pluća.

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"Teška srca objavljujemo smrt našeg izvanrednog oca", stoji u njihovoj izjavi.

"Bila je i zauvijek će biti čast i privilegija biti njegove ćerke i iz prve ruke svjedočiti uticaju koji su on i njegov rad imali na toliko mnogo ljudi“, dodale su. Poručile su da znaju "koliko će nedostajati prijateljima, kolegama i obožavaocima serija u kojima je glumio".

Navele su i da je "jako volio svoj posao" i da se "uvijek smatrao nevjerovatno srećnim". Porodica je potvrdila da će "njegovo nasljeđe živjeti" i da se smatraju "srećnima" što su ga tokom cijele karijere gledali kako radi ono što voli.

(Indeks)

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preminuo glumac

preminuo Entoni Hed

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