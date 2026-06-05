Završena peta Međunarodna likovna kolonija "Banja Dvorovi 2026"

Peta Međunarodna likovna kolonija „Banja Dvorovi 2026“ uspješno je završena nakon nekoliko dana intenzivnog umjetničkog stvaralaštva i druženja. Ovogodišnja kolonija okupila je veliki broj likovnih umjetnika iz različitih krajeva, koji su tokom boravka u Dvorovima stvorili više od 60 umjetničkih djela inspirisanih prirodnim ljepotama Semberije.

Zatvarajući koloniju, predsjednica Skupštine grada Željana Arsenović istakla je značaj ove manifestacije za kulturni život grada, naglasivši da je riječ o impozantnom okupljanju umjetnika koji su svojim radom dali vrijedan doprinos razvoju i promociji kulture.

Direktor Banje Dvorovi Milorad Zekić zahvalio je svim učesnicima na dolasku i stvaralačkom doprinosu, kao i suorganizatorima – Turističkoj organizaciji grada Bijeljina, Centru za kulturu i Udruženju likovnih umjetnika „Sveti Luka“, koji su pomogli realizaciju ovog značajnog događaja.

Banja Dvorovi 2026.

"Uvjeren sam da će likovna kolonija nastaviti da raste i da će postati još prepoznatljivija kulturna manifestacija. Interesovanje umjetnika iz godine u godinu je sve veće, što potvrđuje njen značaj. Posebno me raduje što kroz ovakve događaje šaljemo lijepu sliku o našem gradu i promovišemo njegove vrijednosti", rekao je Zekić.

Likovna kolonija „Banja Dvorovi“ i ove godine potvrdila je svoj značaj kao mjesto susreta umjetnika, razmjene iskustava i stvaranja djela koja će trajno svjedočiti o ljepotama Semberije i bogatstvu kulturnog života ovog kraja.