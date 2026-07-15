Argentina na krilima Mesija u finalu Svjetskog prvenstva

Autor:ATV redakcija
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Fudbalska reprezentacija Argentine plasirala se u finale Svjetskog prvenstva nakon što je savladala Englesku u velikom derbiju rezultatom 2:1.
Prvo poluvrijeme proteklo je bez golova gdje se igrala dosta taktički zatvorena igra sa obje strane.
Do preokreta dolazi u drugom poluvremenu, kada je Engleska povela u 55. minutu golom Entoni Gordona.
Kada je djelovalo da je sve gotovo, Argentina kreće ofanzivnije u opsadu gola engleske reprezentacije.
Rezultati nisu izostali pa je tako u 85. minuti rezultat poravnao Enco Fernandes sjajnim golom, uz asistenciju Lea Mesija.
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Argentinci nisu stali sa ofanzivnom igrom te je u sudijskoj nadoknadi, u 92. minutu, došlo do preokreta Argentine golom Lautara Martineza, nakon sjajnog centrašuta Mesija.
Reprezentaciju Argentine u nedjelju čeka direktan okršaj sa Španijom, koji će odlučiti ko će ponijeti titulu svjetskog prvaka.
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