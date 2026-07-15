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Argentina na krilima Mesija u finalu Svjetskog prvenstva

Autor:

ATV redakcija
15.07.2026 23:15

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Аргентинци Хулијан Алварез (9) и Лионел Меси (10) славе након гола који је постигао њихов саиграч Енцо Фернандез током полуфиналне утакмице Свjетског првенства у фудбалу између Енглеске и Аргентине у Атланти, у сриједу, 15. јула 2026. године.
Foto: AP Photo/Mike Stewart / Tanjug

Fudbalska reprezentacija Argentine plasirala se u finale Svjetskog prvenstva nakon što je savladala Englesku u velikom derbiju rezultatom 2:1.

Prvo poluvrijeme proteklo je bez golova gdje se igrala dosta taktički zatvorena igra sa obje strane.

Do preokreta dolazi u drugom poluvremenu, kada je Engleska povela u 55. minutu golom Entoni Gordona.

Kada je djelovalo da je sve gotovo, Argentina kreće ofanzivnije u opsadu gola engleske reprezentacije.

Rezultati nisu izostali pa je tako u 85. minuti rezultat poravnao Enco Fernandes sjajnim golom, uz asistenciju Lea Mesija.

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Argentinci nisu stali sa ofanzivnom igrom te je u sudijskoj nadoknadi, u 92. minutu, došlo do preokreta Argentine golom Lautara Martineza, nakon sjajnog centrašuta Mesija.

Reprezentaciju Argentine u nedjelju čeka direktan okršaj sa Španijom, koji će odlučiti ko će ponijeti titulu svjetskog prvaka.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

Svjetsko prvenstvo 2026

Mundijal 2026

Argentina

Engleska

Fudbal utakmica

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