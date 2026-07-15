Broj žrtava zemljotresa u Venecueli sve veći

Foto: Tanjug/AP Photo/Ariana Cubillos

Broj žrtava stravičnih zemljotresa u Venecueli porastao je na 4.829.

Broj povrijeđenih u zemljotresima ostao je nepromijenjen, 16.740, dok je 17.907 ljudi ostalo bez krova nad glavom. Region Unuk (20) napao djeda (74) jer mu nije dao novac Dva zemljotresa jačine 7,2 i 7,5 stepeni Rihterove skale dogodili su se 24. juna u razmaku od 39 sekundi i najteže su pogodili prijestonicu Karakas i priobalno područje La Gvaira. (Srna)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.