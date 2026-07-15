Broj žrtava zemljotresa u Venecueli sve veći

Autor:ATV redakcija
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Broj žrtava stravičnih zemljotresa u Venecueli porastao je na 4.829.
Broj povrijeđenih u zemljotresima ostao je nepromijenjen, 16.740, dok je 17.907 ljudi ostalo bez krova nad glavom.
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Dva zemljotresa jačine 7,2 i 7,5 stepeni Rihterove skale dogodili su se 24. juna u razmaku od 39 sekundi i najteže su pogodili prijestonicu Karakas i priobalno područje La Gvaira.
(Srna)
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