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Broj žrtava zemljotresa u Venecueli sve veći

Autor:

ATV redakcija
15.07.2026 22:40

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Џеферсон Кова тражи своју дjецу у рупи коју је ископао са другим рођацима међу рушевинама срушене зграде усљед земљотреса у Ла Гваири, Венецуела, у недјељу, 12. јула 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Ariana Cubillos

Broj žrtava stravičnih zemljotresa u Venecueli porastao je na 4.829.

Broj povrijeđenih u zemljotresima ostao je nepromijenjen, 16.740, dok je 17.907 ljudi ostalo bez krova nad glavom.

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Dva zemljotresa jačine 7,2 i 7,5 stepeni Rihterove skale dogodili su se 24. juna u razmaku od 39 sekundi i najteže su pogodili prijestonicu Karakas i priobalno područje La Gvaira.

(Srna)

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Venecuela

zemljotres u Venecueli

stradali u zemljotresu

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