Poslije 80 godina: Legendarni Zetor gasi proizvodnju

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Češki proizvođač traktora Zetor poslije 80 godina ukida domaću proizvodnju zbog visokih troškova i seli je u Aziju.
Saopštila je to kompanija juče, 14. jula.
Zetor, osnovan 1946. godine, saopštio je da će za proizvodnju koristiti postojeće zajedničko ulaganje u Indiji, gdje je posljednjih godina proizvodio većinu svojih traktora, a istovremeno traži partnera i u Kini.
"Proizvodnja malih i srednjih traktora u Evropi, pod trenutnim uslovima, nema smisla“, izjavio je operativni direktor Zetora Robert Harman, prenosi b92.
Troškovi proizvodnje i konkurentnost sve su češća tema rasprava u Evropskoj uniji, koja se suočava sa nepovoljnijim položajem u odnosu na Sjedinjene Američke Države i Kinu zbog znatno viših cijena energije.
Region
Uhapšene tri osobe: Pretukli maloljetnika ispred noćnog kluba
Zetor je naveo da su materijali u Kini i Indiji od 30 do 35 odsto jeftiniji nego u Evropi, kao i da su se brojni dobavljači preselili iz Evrope u Aziju, što dodatno povećava troškove uvoza.
Kompanija nije objavila detalje o promjenama u proizvodnji, ali je navela da ovogodišnji plan proizvodnje neće biti dostignut. Zetor je prošle godine prodao 1.500 traktora.
Preseljenje proizvodnje u Aziju dovešće do ukidanja 33 radna mesta u Češkoj, ali će zaposleni zaduženi za servis, logistiku, prodaju, marketing i ostale segmente nastaviti da rade u sedištu kompanije u Češkoj.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Ekonomija
5 h0
Ekonomija
11 h2
Ekonomija
11 h0
Ekonomija
16 h0
Najnovije
Trenutno na programu