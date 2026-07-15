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Poslije 80 godina: Legendarni Zetor gasi proizvodnju

Autor:

ATV redakcija
15.07.2026 22:11

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Зетор трактор је познати чешки произвођач пољопривредних машина са седиштем у Брну, који послује од 1946. године.
Foto: Ábrahám Szilárd / Pexels

Češki proizvođač traktora Zetor poslije 80 godina ukida domaću proizvodnju zbog visokih troškova i seli je u Aziju.

Saopštila je to kompanija juče, 14. jula.

Zetor, osnovan 1946. godine, saopštio je da će za proizvodnju koristiti postojeće zajedničko ulaganje u Indiji, gd‌je je posljednjih godina proizvodio većinu svojih traktora, a istovremeno traži partnera i u Kini.

"Proizvodnja malih i srednjih traktora u Evropi, pod trenutnim uslovima, nema smisla“, izjavio je operativni direktor Zetora Robert Harman, prenosi b92.

Prošle godine prodali 1.500 traktora

Troškovi proizvodnje i konkurentnost sve su češća tema rasprava u Evropskoj uniji, koja se suočava sa nepovoljnijim položajem u odnosu na Sjedinjene Američke Države i Kinu zbog znatno viših cijena energije.

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Zetor je naveo da su materijali u Kini i Indiji od 30 do 35 odsto jeftiniji nego u Evropi, kao i da su se brojni dobavljači preselili iz Evrope u Aziju, što dodatno povećava troškove uvoza.

Kompanija nije objavila detalje o promjenama u proizvodnji, ali je navela da ovogodišnji plan proizvodnje neće biti dostignut. Zetor je prošle godine prodao 1.500 traktora.

Preseljenje proizvodnje u Aziju dovešće do ukidanja 33 radna mesta u Češkoj, ali će zaposleni zaduženi za servis, logistiku, prodaju, marketing i ostale segmente nastaviti da rade u sedištu kompanije u Češkoj.

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Tagovi :

Zetor

Traktor

proizvodnja

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