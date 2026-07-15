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Pozitivni trendovi na tržištu rada: U Srpskoj 1.399 zaposlenih više nego lani

Autor:

ATV redakcija
15.07.2026 12:33

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Посао разговор интервју
Foto: Pexel/ Vitaly Gariev

Ukupan broj zaposlenih u Republici Srpskoj zaključno sa 31. martom iznosio je 290.727, što je u odnosu na mart prethodne godine više za 0,5 odsto ili 1.399 lica, saopšteno je iz Republičkog zavoda za statistiku.

U saopštenju se naglašava da je u odnosu na septembar 2025. godine broj zaposlenih veći za 0,2 odsto ili za 606 lica.

Od ukupnog broja zaposlenih, njih 246.682 posao su dobila u poslovnim subjektima, a 44.045 su preduzetnici i rade kod preduzetnika.

Prema obliku svojine, 85.728 zaposlenih je u subjektima u državnoj svojini, 176.917 u privatnoj svojini, 266 u zadružnoj, te 27.816 u mješovitoj.

Među zaposlenima u ovom periodu je 139.045 žena.

Kada je riječ o stepenu obrazovanja, od ukupno 246.682 zaposlenih, 69.206 je sa visokom, 109.268 sa srednjom stručnom spremom, kvalifikovanih je 34.333, a nekvalifikovanih 14.830.

U martu ove godine u odnosu na isti mjesec lani zabilježen je rast broja zaposlenih u 11 od 19 područja, prenosi Srna

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Tagovi :

Republički zavod za statistiku

zaposlenost

Radnici

privatni sektor

statistika

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