Upućene jezive prijetnje humanitarcu Zoranu Mijiću: "Znao imena djece"

Prijedorska policija traga za osobom koja je uputila prijetnje humanitarcu Zoranu Mijiću, saopšteno je iz PU Prijedor.

"Policijskoj stanici Kozarska Dubica 14.07.2026. godine obratilo se lice Z.M. iz Kozarske Dubice i prijavilo da su mu putem poruka sa profila društvenih mreža upućene ozbiljne prijetnje po život, navode iz PU Prijedor i dodaju:

"Policijski službenici Policijske uprave Prijedor preduzimaju mjere i radnje na identifikaciji izvršioca i dokumentovanju krivičnog djela “Ugrožavanje sigurnosti” koje je počinjeno na štetu jednog lica iz Kozarske Dubice."

Sve mjere i radnje preduzimaju se pod nadzorom tužioca Okružnog javnog tužilaštva Prijedor kojem će se po kompletiranju predmeta dostaviti izvještaj za počinjeno krivično djelo.

Kako je Mijić ispričao za "Nezavisne novine", u utorak, 14. jula, njemu nepoznata osoba poslala je uznemirujuću poruku u kojoj mu je zaprijećeno klanjem, a posebno ga je, kako kaže, uznemirilo to što su mu spomenuta djeca.

Znao imena djece

"Meni nepoznata osoba poslala je prijeteću poruku, a posebno je zabrinjavajuće to što spominje imena moje djece. Sve sam istog momenta prijavio policiji, koja će preduzeti dalje mjere i radnje", rekao je Mijić.

Navodi da ga je istog momenta ta osoba blokirala na mrežama, a koliko je saznao, u pitanju je osoba iz Kozarca koju nikada nije vidio.

Odlikovan 62 puta

"To je ozbiljna prijetnja po život, pošto sam javna ličnost, predsjednik sam Opštinskog odbora Ujedinjene Srpske u Kozarskoj Dubici", rekao je, između ostalog, Mijić.

Kako je naveo, za svoj rad odlikovan je čak 62 puta.