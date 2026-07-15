Ustavni sud Srpske: Bez ocjene ustavnosti odredaba Posebnog kolektivnog ugovora u organima uprave

Ustavni sud Republike Srpske nije prihvatio inicijative za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti pojedinih odredbi Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u organima uprave Republike Srpske, saopšteno je iz ovog suda.

Utvrđeno je i da Odluka o usvajanju Regulacionog plana "Filip Višnjić" u Bijeljini, nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o uređenju prostora i građenju.

Ustavni sud je utvrdio da Odluka o usvajanju Regulacionog plana "Dašnica jedan" u Bijeljini nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o uređenju prostora i građenju.

"U oba predmeta Ustavni sud je ocijenio da postupak pripreme, izrade i donošenja osporenih dokumenata prostornog uređenja nije proveden u skladu sa obavezujućim relevantnim odredbama Zakona o uređenju prostora i građenju, što osporene odluke ujedno čini suprotnim ustavnom načelu zakonitosti akata", navodi se u saopštenju.

Na današnjoj sjednici je utvrđeno i da Odluka o proglašenju nekategorisanih puteva od posebnog značaja za Grad Gradišku nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o javnim putevima.

Kako je obrazloženo, donosilac osporene odluke, prema ocjeni Ustavnog suda, nije imao ovlašćenje da osporenom odlukom proglašava nekategorisane puteve od posebnog značaja za jedinicu lokalne samouprave, odnosno prekoračio je zakonska ovlašćenja kod normiranja pojedinih pitanja koja su uređena Zakonom o javnim putevima, čime je ujedno povrijeđeno ustavno načelo zakonitosti.

U saopštenju se navodi i da Odluka o izmjeni Odluke o kriterijumima i postupku raspodjele sredstava iz budžeta Grada Bijeljina namijenjenih za subvencionisanje predškolskog vaspitanja i obrazovanja, u vrijeme važenja nije bila u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske.

U ovoj odluci Sud je utvrdio da propisivanje iz osporene odredbe dovodi do retroaktivne primjene osporenog opšteg akta, što osporenu odredbu čini neustavnom.

Ustavni sud nije prihvatio ni inicijativu za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Odluke o donošenju izmjene dijela Regulacionog plana za uređenje obala Vrbasa.

Ustavni sud je takođe donio rješenje kojim nije prihvatio inicijativu za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti pojedinačnog pravnog akta, kao i rješenje kojim je obustavio ustavnosudski postupak, jer su prestali postojati procesno-pravni uslovi za njegovo dalje vođenje, prenosi Srna