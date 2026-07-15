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Fond zdravstvenog osiguranja izdao vodič: Šta je sve potrebno za transplataciju organa?

Autor:

Milica Jagodić
15.07.2026 12:09

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Foto: Pixabay/marionbrun

Fond zdravstvenog osiguranja izdao je vodič za osiguranike o načinu ostvarivanja prava na finansiranje transplantacije organa u Bjelorusiji.

"Naši osiguranici da bi uopšte pošli na kadaveričnu transplataciju i bili razmatrani u bilo kojem od dva transplatacina centra, sa kojima trenutno imamo zaključen ugovor, moraju prvo obaviti pretransplatacionu obradu u Republici Srpskoj i da imaju to otpusno pismo", rekla je dr Ljiljana Prolić, član komisije FZO za upućivanje na liječenje izvan Republike Srpske.

Pretransplatacione obrade vrše na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske na klinici za nefrologiju, gdje osiguranici osiguranici mogu dobiti sve informacije, kaže Prolić.

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"Na osnovu otpusnog pisma Fondu se dostavlja zvanični prijedlog sa klinike za nefrologiju Kliničkog centra, tu je prijedlog i zahtjev za liječenje izvan Republike Srpske po kojem se pacijent upućuje na pravi korak u bilo koji od dva transplataciona centra, a to je ta pretransplataciona dodatna obrada odnosno mišljenje i stavljanje na listu", navodi Prolić.

Prema njenim riječima, nakon povratka iz Bjelorusije i završenom prvo koraku osiguranik je dužan da se javi u Fond da bi dobio dalju instrukciju odnosno odobrenje ukoliko se nalaze na listi, za naredni korak koji predstavlja transplataciju bubrega.

Finansiranje transplatacije

"Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju definiše da svi osiguranici koji učestvuju u procesu transoplatacije tkiva, ćelija i organa bilo kao primatelj ili ili donori su oslobođeni participacije. Obje faze i prvi korak te procjene za stavljanja na listu kao i druga faza transplatacije za naše osiguranike se finansira 100% iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja", kaže Prolić.

Osiguranici Fonda koji su izvršili transplataciju imaju potpunu podršku zdravstvenog sistema Republike Srpske u postransplatacionom praćenju, zaključuje Prolić.

Podsjetimo, Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske potpisao je u junu ove godine ugovor sa dvije klinike u Bjelorusiji u kojima se vrši transplatacija organa.

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Tagovi :

transplatacija

Fond zdravstvenog osiguranja

Republika Srpska

Bjelorusija

liječenje

Bubreg

Ljiljana Prolić

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