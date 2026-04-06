Logo
Large banner

Sveštenik iz Pilice darovao dio jetre kolegi iz Bijeljine

Autor:

06.04.2026 12:12

Komentari:

0
Свештеник донирао јетру
Foto: Zvorničke novosti

Svešteniku Bogdanu Stjepanoviću, koji je nedavno operisan i uspješno se oporavlja nakon transplantacije jetre, dio ovog organa donirao je njegov kolega, sveštenik Darko Perić iz Pilice, kako bi mu spasio život.

Otac Bogdan Stjepanović, porijeklom iz Lokanja, suočio se sa ozbiljnim zdravstvenim problemima koji su zahtijevali hitnu transplantaciju. U trenucima kada je situacija postajala sve teža, ruku spasa pružio je njegov sabrat u službi, pišu Zvorničke novosti.

- Sveštenik Darko Perić, paroh u Pilici, bez oklijevanja je odlučio da postane donor i daruje dio jetre svom kolegi - navedeno je u objavi.

Operativni zahvat je uspješno izveden, a oba sveštenika se trenutno oporavljaju.

Ovaj čin izazvao je snažne reakcije među vjernicima i brojnim ljudima iz Srpske, ali i regiona, koji ističu da je riječ o primjeru istinske požrtvovanosti i ljudskosti.

Za liječenje oca Bogdana ranije su organizovane i akcije prikupljanja pomoći, u koje se uključio veliki broj građana, što dodatno govori o podršci koju je imao tokom borbe za zdravlje.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

humanost

transplatacija

sveštenik

jetra

Bogdan Stjepanović

Darko Perić

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Мркоњић Град превентивни прегледи Свјетски дан здравља

Društvo

Preventivni pregledi u Mrkonjić Gradu povodom Svjetskog dana zdravlja

19 h

0
Хаос на границама, гужве све веће

Društvo

Haos na granicama, gužve sve veće

20 h

0
Какво нас вријеме очекује данас?

Društvo

Kakvo nas vrijeme očekuje danas?

23 h

0
Молимо се преподобном Захарију: Данас испоштујте овај обичај, тиче се свих нас

Društvo

Molimo se prepodobnom Zahariju: Danas ispoštujte ovaj običaj, tiče se svih nas

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

07

38

Najbolji na svijetu: Jokićev moćni tripl-dabl za nestvaran preokret

07

33

Vens stigao u Mađarsku da podrži Orbana

07

25

Horoskop za utorak: Dan odluka za Ovna i iznenađenja za Vodoliju

07

15

Danas slavimo Blagovijesti! Ako uradite ovo imaćete jako lošu godinu

07

12

Večeras ističe ultimatum

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner