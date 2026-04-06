Sveštenik iz Pilice darovao dio jetre kolegi iz Bijeljine

Svešteniku Bogdanu Stjepanoviću, koji je nedavno operisan i uspješno se oporavlja nakon transplantacije jetre, dio ovog organa donirao je njegov kolega, sveštenik Darko Perić iz Pilice, kako bi mu spasio život.

Otac Bogdan Stjepanović, porijeklom iz Lokanja, suočio se sa ozbiljnim zdravstvenim problemima koji su zahtijevali hitnu transplantaciju. U trenucima kada je situacija postajala sve teža, ruku spasa pružio je njegov sabrat u službi, pišu Zvorničke novosti.

- Sveštenik Darko Perić, paroh u Pilici, bez oklijevanja je odlučio da postane donor i daruje dio jetre svom kolegi - navedeno je u objavi.

Operativni zahvat je uspješno izveden, a oba sveštenika se trenutno oporavljaju.

Ovaj čin izazvao je snažne reakcije među vjernicima i brojnim ljudima iz Srpske, ali i regiona, koji ističu da je riječ o primjeru istinske požrtvovanosti i ljudskosti.

Za liječenje oca Bogdana ranije su organizovane i akcije prikupljanja pomoći, u koje se uključio veliki broj građana, što dodatno govori o podršci koju je imao tokom borbe za zdravlje.