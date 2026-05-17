Odjekuju eksplozije u centru Moskve, ima nastradalih

Najmanje troje ljudi je poginulo, a brojne stambene zgrade pogođene su u masovnom napadu dronovima na Moskovsku oblast i Moskvu

Veliki napad dronovima bio je usmjeren na Moskovsku oblast tokom noći između 16. i 17. maja, pri čemu su najmanje tri osobe poginule, a stambene zgrade oštećene, saopštili su ruski zvaničnici i lokalni izvori.

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin izjavio je da protivvazdušna odbrana odbija napad još od večeri 16. maja, a akcije su nastavljene i u ranim jutarnjim satima 17. maja.

At least three people were killed & multiple residential buildings damaged in a large-scale drone attack on Moscow.



Do oko 3:30 sati po lokalnom vremenu, ruske vlasti tvrdile su da je oboreno najmanje 73 drona, dok su sistemi protivvazdušne odbrane i dalje presretali dolazeće ciljeve.

Snimci koji kruže društvenim mrežama nakon 3 sata ujutru navodno prikazuju bljeskove na nebu i požare na više lokacija.

On the night a Ukrainian drone attack occurred in the village of Durykino (Moscow region), resulting in a large fire at the local fuel depot.

Residents reported loud explosions.

Analysis of video footage confirmed that the target was the Sonechnogorskaya Fueling Station.

Izvještaji pominju eksplozije u gradovima Himki, Klin i Zelenograd u Moskovskoj oblasti, aktivnosti u blizini aerodroma Šeremetjevo, kao i detonacije u centru Moskve.

Guverner Moskovske oblasti Andrej Vorobjov kasnije je saopštio da su najmanje tri osobe poginule u napadu, uključujući dvije u selu Pogorelki i jednu u Himkiju.

Dodao je da je više osoba povrijeđeno u nekoliko okruga nakon što su dronovi pogodili stambene zgrade i kuće.

Three people were killed and four more were injured in a drone attack in the Moscow region, Governor Andrei Vorobyov announced.



More than 120 Ukrainian drones flying toward Moscow were shot down by air defense systems, Mayor Sergei Sobyanin reported.

Eksplozije su tokom noći prijavljene i širom Krima. Napadi su usledili nekoliko dana nakon što je Rusija uvela nova ograničenja u vezi sa izvještavanjem o posljedicama udara dronovima, zabranivši objavljivanje fotografija, video-snimaka ili detalja bez zvaničnog odobrenja.

Prekršiocima prete novčane kazne od 3.000 do 5.000 rubalja (38 do 64 dolara) za fizička lica, do 50.000 rubalja (640 dolara) za zvaničnike i do 200.000 rubalja (2.500 dolara) za pravna lica.