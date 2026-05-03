Logo
Large banner

Otpadak Maskove rakete udariće u Mjesec početkom avgusta

Autor:

ATV
03.05.2026 15:27

Komentari:

0
Мјесец
Foto: pexels/ Soubhagya Maharana

Iskorišćeni dio rakete kompanije „Spejs Iks“ lansirane 2025. godine udariće početkom avgusta u Mjesec, saopštili su danas astronomi koji prate njegovu putanju.

Riječ je o gornjem dijelu rakete „Falkon 9“, označenom kao 2025-010D, koji je lansirao dvije privatne letelice u svemir. Prema procjenama, on će pogoditi bližu stranu Mjeseca 5. avgusta.

Astronom Bil Grej iz organizacije „Projekat Pluton“ naveo je da se putanja ostataka rakete pažljivo prati od samog lansiranja i da je vremenom došlo do promjene orbite koja sada vodi ka sudaru sa Mjesecom.

илу-црна рупа-17042026

Nauka i tehnologija

Smrtonosni "ples" crnih rupa pred očima astronoma: Moguć sudar koji bi uzdrmao univerzum

„Sada imamo još jedan gornji dio rakete koji bi trebalo da udari u Mjesec 5. avgusta, i to na njegovoj bližoj strani“, rekao je Grej.

On smatra da bi udarac mogao biti vidljiv sa Zemlje, jer će se dogoditi na osunčanoj strani Mjeseca, koji će tada biti djelimično osvjetljen.

Grej je ocjenio da ovaj događaj ne predstavlja opasnost po Zemlju niti po lunarne misije, ali da jasno ukazuje na problem upravljanja svemirskim otpadom.

„Ne predstavlja opasnost, ali pokazuje određenu nepažnju u načinu odlaganja svemirske opreme“, rekao je on.

Prema njegovim riječima, rizik od oštećenja drugih lunarnih letjelica je trenutno mali, ali bi u budućnosti mogao da postane značajniji jer se planira sve veći broj misija na Mjesecu.

„Za nekoliko godina situacija bi mogla da bude drugačija, jer se planira sve više misija na površini Mjeseca“, zaključio je Grej.

(sputnik srbija)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Svemir

Mjesec

raketa

nauka

Zemlja

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Свемир

Nauka i tehnologija

Japanski astronomi pokrenuli prvu organizaciju za potragu za vanzemaljcima

1 h

0
свемир, звијезде

Nauka i tehnologija

Korak bliže razumijevanju zvijezda: U Rusiji simulirana njihova atmosfera

2 d

0
Трамп најавио објаву података о НЛО-има: "Биће прилично занимљиво"

Zanimljivosti

Tramp najavio objavu podataka o NLO-ima: "Biće prilično zanimljivo"

3 d

0
Галаксија

Nauka i tehnologija

Astronomi misle da su konačno pronašli ivicu Mliječnog puta

1 d

0

Više iz rubrike

Свемир

Nauka i tehnologija

Japanski astronomi pokrenuli prvu organizaciju za potragu za vanzemaljcima

1 h

0
Галаксија

Nauka i tehnologija

Astronomi misle da su konačno pronašli ivicu Mliječnog puta

1 d

0
Лабораторија

Nauka i tehnologija

Američka biotehnološka kompanija planira da oživi izumrlu plavu antilopu

1 d

0
Ако вам телефон багује урадите једну ствар и биће као нов

Nauka i tehnologija

Ako vam telefon baguje uradite jednu stvar i biće kao nov

2 d

0

  • Najnovije

16

15

Peskov: Cijene nafte porašće još više

16

12

Brod sa 1.9 miliona barela iranske nafte neopaženo prošao pored američke mornarice

16

06

Mbape napravio scenu na treningu, sukob s Arbeloom otkrio nove pukotine u Realu

16

00

"Nije bio nasilan ranije, nešto ga je sigurno isprovociralo": Podivljali slon ubio čovjeka, bacao automobile i čupao stabla

15

53

Stari telefoni ostaju bez Votsapa: Jeste li među njima?

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner