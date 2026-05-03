Otpadak Maskove rakete udariće u Mjesec početkom avgusta

Iskorišćeni dio rakete kompanije „Spejs Iks“ lansirane 2025. godine udariće početkom avgusta u Mjesec, saopštili su danas astronomi koji prate njegovu putanju.

Riječ je o gornjem dijelu rakete „Falkon 9“, označenom kao 2025-010D, koji je lansirao dvije privatne letelice u svemir. Prema procjenama, on će pogoditi bližu stranu Mjeseca 5. avgusta.

Astronom Bil Grej iz organizacije „Projekat Pluton“ naveo je da se putanja ostataka rakete pažljivo prati od samog lansiranja i da je vremenom došlo do promjene orbite koja sada vodi ka sudaru sa Mjesecom.

„Sada imamo još jedan gornji dio rakete koji bi trebalo da udari u Mjesec 5. avgusta, i to na njegovoj bližoj strani“, rekao je Grej.

On smatra da bi udarac mogao biti vidljiv sa Zemlje, jer će se dogoditi na osunčanoj strani Mjeseca, koji će tada biti djelimično osvjetljen.

Grej je ocjenio da ovaj događaj ne predstavlja opasnost po Zemlju niti po lunarne misije, ali da jasno ukazuje na problem upravljanja svemirskim otpadom.

„Ne predstavlja opasnost, ali pokazuje određenu nepažnju u načinu odlaganja svemirske opreme“, rekao je on.

Prema njegovim riječima, rizik od oštećenja drugih lunarnih letjelica je trenutno mali, ali bi u budućnosti mogao da postane značajniji jer se planira sve veći broj misija na Mjesecu.

„Za nekoliko godina situacija bi mogla da bude drugačija, jer se planira sve više misija na površini Mjeseca“, zaključio je Grej.

(sputnik srbija)