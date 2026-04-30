Korak bliže razumijevanju zvijezda: U Rusiji simulirana njihova atmosfera

Istraživači sa Hemijskog odsjeka Moskovskog državnog univerziteta „M.V. Lomonosov“ koristili su plazmu generisanu laserom kako bi rekreirali uslove u atmosferi zvijezda, saopštila je pres-služba Univerziteta.

„Naučnici su takođe izmerili parametre jonizovanog titanijuma, važne za razumevanje zvezdanih atmosfera. Podešavanjem uslova eksperimenta dobijena je optički tanka plazma, što je omogućilo veoma precizne rezultate“, navodi se u saopštenju.

Kako se ističe u saopštenju, za većinu parametara titanijuma, eksperimentalni podaci – parametri Starkovog proširenja i pomjeranja – dobijeni su po prvi put.

Proučavanje teških elemenata u različitim stanjima jonizacije unutar atmosfere zvijezda je neophodno za procjenu fizičkih procesa koji se odvijaju u njihovim atmosferama dodaje se.

Uzimanje ovih podataka u obzir je ključno za tačne proračune količine titanijuma, zaključuje se u saopštenju.

