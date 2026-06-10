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Motociklista jurio više od 270 km/h na autoputu kod Sarajeva

10.06.2026 18:58

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Мотоциклиста јурио више од 270 km/h на аутопуту код Сарајева
Foto: Printscreen

Neodgovorna vožnja na putevima u Bosni i Hercegovini ponovo je dospjela u fokus javnosti nakon što se na društvenim mrežama pojavio snimak motocikliste koji je velikom brzinom vozio autoputem A1.

Na video-snimku, objavljenom na TikToku, vidi se vozač motocikla koji se kreće dionicom od Mostara prema Sarajevu, pri čemu u više navrata značajno prekoračuje dozvoljenu brzinu. U jednom trenutku brzinomjer pokazuje više od 270 kilometara na čas.

S obzirom na to da je maksimalna dozvoljena brzina na autoputu 130 kilometara na čas, riječ je o prekoračenju većem od 140 kilometara na čas.

Posebno zabrinjava scena u kojoj motociklista pri brzini većoj od 230 kilometara na čas prolazi između dva vozila. Takav potez predstavlja ozbiljnu prijetnju bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju.

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Prema izmjenama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, koje su stupile na snagu krajem maja ove godine, vožnja van naselja brzinom većom za 60 kilometara na čas od dozvoljene može se tretirati kao krivično d‌jelo obijesne vožnje.

Za ovakve prekršaje predviđene su novčane kazne od 2.000 do 3.000 KM, zaštitna mjera oduzimanja vozačke dozvole na šest mjeseci, dva kaznena boda, kao i mogućnost trajnog oduzimanja vozila.

Dodatne reakcije izazvala je činjenica da je vozač sporni snimak sam objavio na društvenim mrežama. Dok su neki korisnici osudili ovakvo ponašanje, bilo je i onih koji su ga u komentarima podržavali i hvalili zbog opasne vožnje. Snimak je ubrzo i "nestao" sa ove društvene mreže, prenosi Mondo.

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motociklista

Auto-put

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