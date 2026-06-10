Zatražen pritvor za Banjalučanina uhapšenog u akciji ”Pekar”

Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci zatražilo je određivanje jednomjesečnog pritvora Aleksandru Balabanu (31) koji je uhapšen u akciji ”Pekar”.

U tužilaštvu navode da je Balabanu na teret stavljeno da je počinio produženo krivično djelo teške krađe.

”Osumnjičeni je od 4. maja do 8. juna u namjeri protivpravnog prisvajanja tuđe pokretne stvari, počinilo produženo krivično djelo teške krađe u trgovini i pekari na području Grada Banjaluka i tom prilikom uzeo i prisvojio novac, mobilni telefon i druge predmete”, saopštilo je OJT Banjaluka.

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Dodaju da je pritvor predložen zbog bojazni da će osumnjičeni ponoviti krivično djelo.

O prijedlogu za određivanje mjere pritvora odlučiće sudija za prethodni postupak Osnovnog suda u Banjaluci.

Balaban je poznat kao višestruki prestupnik i ranije osuđen na tri i po godine zatvora zbog brutalnog razbojništva u Banjaluci.