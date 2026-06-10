Logo

Zatražen pritvor za Banjalučanina uhapšenog u akciji ”Pekar”

Autor:

ATV
10.06.2026 14:38

Komentari:

0
Затражен притвор за Бањалучанина ухапшеног у акцији ”Пекар”

Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci zatražilo je određivanje jednomjesečnog pritvora Aleksandru Balabanu (31) koji je uhapšen u akciji ”Pekar”.

U tužilaštvu navode da je Balabanu na teret stavljeno da je počinio produženo krivično djelo teške krađe.

”Osumnjičeni je od 4. maja do 8. juna u namjeri protivpravnog prisvajanja tuđe pokretne stvari, počinilo produženo krivično djelo teške krađe u trgovini i pekari na području Grada Banjaluka i tom prilikom uzeo i prisvojio novac, mobilni telefon i druge predmete”, saopštilo je OJT Banjaluka.

хапшење

Hronika

Poznat identitet Banjalučanina uhapšenog u akciji ”Pekar”

Dodaju da je pritvor predložen zbog bojazni da će osumnjičeni ponoviti krivično djelo.

O prijedlogu za određivanje mjere pritvora odlučiće sudija za prethodni postupak Osnovnog suda u Banjaluci.

Balaban je poznat kao višestruki prestupnik i ranije osuđen na tri i po godine zatvora zbog brutalnog razbojništva u Banjaluci.

Default Image

Hronika

Sedam i po godina robije Banjalučanima koji su vezali i opljačkali starca u Česmi

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Aleksandar Balaban

Krađa

Predložen pritvor

OJT Banjaluka

Komentari (0)

Više iz rubrike

Недељко Гламочак

Hronika

Narodni poslanik Nedeljko Glamočak ponovo pred sudom

1 h

0
Мушкарац држи нож

Hronika

Tinejdžer uhapšen zbog pokušaja ubistva: Detalji krvavog obračuna u Nišu

1 h

0
Силоватељ грешком пуштен из затвора у Лондону, па побјегао у БиХ

Hronika

Silovatelj greškom pušten iz zatvora u Londonu, pa pobjegao u BiH

2 h

0
Заплијењено оружје у полицијској акцији

Hronika

Nakon zaplijene oružja, tužilaštvu predato šest osumnjičenih

2 h

0
Small banner

  • Najnovije

15

54

Smeće veliki problem: U HE na Drini primijenili odbrambenu strategiju

15

47

U Atlantskom okeanu otkriven koralni greben veličine Vatikana

15

46

Ubrzano se troše zalihe nafte

15

41

Poznato kada će biti izrečena presuda Kecmanovićima

15

40

Bitno: O gradskim temama u Banjaluci

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Medium banner