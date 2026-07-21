Zabrana pušenja u baštama kafića i restorana

Španske vlasti zabraniće pušenje u baštama kafića i restorana, ali će proširiti prostore u kojima će biti dozvoljeno pušenje i uvešće iste regulative za elektronske cigarete, izjavila je španski ministar zdravlja Monika Garsija.

Ona je rekla da je plan da Španija postane lider u kontroli duvanskih proizvoda, nakon ranije usvojenih reformi kojima je zabranjeno pušenje u kancelarijama i zatvorenim dijelovima kafića i restorana.

Garsija je istakla da su se "vremena promijenila", da su se pojavili novi proizvodi i da su sada drugačije potrebe javnog zdravstva.

Prema njenim riječima, duvan je uzrok smrti oko 140 ljudi dnevno u Španiji, odnosno 50.000 godišnje.

Garsija je dodala da je oko 30 odsto slučajeva raka u Španiji povezano sa korištenjem duvanskih proizvoda.

Rojters napominje da je već sastavljen nacrt relevantnog zakona, koji mora da odobri veoma podijeljeni parlament, prenosi Srna.