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Zabrana pušenja u baštama kafića i restorana

Autor:

ATV redakcija
21.07.2026 17:20

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Забрана пушења у баштама кафића и ресторана

Španske vlasti zabraniće pušenje u baštama kafića i restorana, ali će proširiti prostore u kojima će biti dozvoljeno pušenje i uvešće iste regulative za elektronske cigarete, izjavila je španski ministar zdravlja Monika Garsija.

Ona je rekla da je plan da Španija postane lider u kontroli duvanskih proizvoda, nakon ranije usvojenih reformi kojima je zabranjeno pušenje u kancelarijama i zatvorenim dijelovima kafića i restorana.

Garsija je istakla da su se "vremena promijenila", da su se pojavili novi proizvodi i da su sada drugačije potrebe javnog zdravstva.

Prema njenim riječima, duvan je uzrok smrti oko 140 ljudi dnevno u Španiji, odnosno 50.000 godišnje.

Garsija je dodala da je oko 30 odsto slučajeva raka u Španiji povezano sa korištenjem duvanskih proizvoda.

Rojters napominje da je već sastavljen nacrt relevantnog zakona, koji mora da odobri veoma podijeljeni parlament, prenosi Srna.

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Tagovi :

zabrana pušenja

cigarete

Španija

zabrana

duvanski dim

Monika Garsija

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